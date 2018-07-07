Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlık icazet merasimlerine katıldı

32 Kız öğrenci hafızlık icazeti aldı

Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmada Peygamber Efendimizin “Sizlerin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir” hadisini hatırlatarak, Kur’an’ı Kerim’in sözlerin en güzeli ve mümin gönüller için bir şifa kaynağı olduğunu söyledi.

Kur’an-ı Kerim’in en güzel ahlakı gösterdiğini belirten Başkan Erbaş, “Bize iyi kul olmayı, iyi baba olmayı, iyi anne olmayı, iyi aile olmayı, iyi eş olmayı, iyi evlat olmayı, iyi kardeş olmayı ve her şeyden önce iyi insan, iyi dost olmayı öğretir” dedi.

“Biz kitabını her şeyden aziz bilen bir milletin çocuklarıyız”

Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’i ve onun insanlığa kazandırdığı değerleri yeryüzüne taşıma görevini Peygamber Efendimizin veda haccında Müslümanlara emanet ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Rabbimiz nice kavimleri, nice milletleri bu kitapla yüceltmiştir. O kitabı dikkate almayan, O’nun hayat veren ilkelerine tavır alan topluluklar da nice talihsizliklere düçar olmuştur. Tarihten günümüze kadar mü’minler Kerim kitabımızı anlama ve O’nu hayat rehberi edinme gayretiyle bütün insanlık adına nice hizmetler yapmışlardır. Milletimizin büyük medeniyetler kurmasında, zor zamanlardan çıkmasında, istiklal mücadelesi dönemlerinde en büyük imkânı ve motivasyonu inandığı kitabı Kur’an-ı Kerim olmuştur. Hamdolsun Rabbimize ki, biz kitabını her şeyden aziz bilen bir milletin çocuklarıyız, torunlarıyız. Edebiyatımızdan örfümüze, maddi varlıklarımızdan kalbimizin derinliklerine her şeyimizde Kur’an’ın özel bir yeri ve müstesna bir önemi vardır.”

“Kur’an-ı Kerim’in hayat veren ilkelerini en doğru bir şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içerisinde olmalıyız”

Kur’an-ı Kerim’e hakkıyla, Allah’ın kitabı bilinciyle iman etmenin önemine değinen Başkan Erbaş, “İmanımızı, O’nun bir hayat rehberi, hidayet kılavuzu oluşuyla bütünleştirmeliyiz. Onun hayat veren ilkelerini, mesajını en doğru bir şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içerisinde olmalıyız” diye konuştu.

Başkan Erbaş, hafızlara önemli tavsiyelerde bulunarak, “Sizlerden istirhamım, her biriniz hafızlığınızı tekrar edeceksiniz. Ve her biriniz önümüzdeki yıllarda kendiniz gibi nice hafızlar yetiştireceksiniz. Sizlerin bir hafız hanımefendi olarak hem ailenize hem çevrenize örnek olmanız. Yetiştireceğiniz çocuklar noktasında onları hayata hazırlamanız bir başka olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, hafızları, ailelerini ve hocalarını tebrik ederek, “Umudumuz, sizlersiniz. Ahlakıyla, aile hayatına zerre kadar leke getirmeyecek ilkeli davranışla geleceğe insanları hazırlayacak, güzel nesiller yetiştirecek sizin gibi hanımefendilere gerçekten çok ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, 81 milyon nüfusa sahip Türkiye'de hafız sayısının 150 bine ancak yaklaştığına değinerek, "Biz bunu daha da arttırmalıyız. Bazı İslam ülkelerini dolaşıyoruz. 10-20 milyon nüfusa sahip ülkelerde yüz binlerce hafız var. Kimi yerde 500 bin, kimi yerde 1 milyon hafız var. Ülkenin nüfusu 10-20 milyon. Demek ki böyle bir gelenek oluşmuş. Biz de istiyoruz ki pek çoğumuz Kur’an-ı Kerim'in hafızlık nimetini kapalım” dedi.

“3 bin Kur’an kursu öğreticisi alacağız”

Başkan Erbaş, fahri Kur’an kursu öğreticilerinin her zaman kadro istediklerini, kendilerinin de bunun için gayret ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yetkililerimiz de büyük bir gayret içerisindeler. Önümüzdeki aylarda 3 bin Kur’an kursu öğreticisi alacağız inşallah. Bu ne büyük nimettir. Geçtiğimiz 6 ay öncesinde 3 bin Kuran kursu öğreticisi aldık. 6 bin imam aldık, 500 müezzin aldık. 9 bin 500 kişi. İnşallah önümüzdeki aylarda bir 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarımıza katmış olacağız. Ondan sonraki zamanlarda daha da hem sözleşmeli hem kadrolu olarak bünyemizde görev yapan kardeşlerimizin sayılarının artmasını sağlayacağız.”

Yalova İl Müftülüğü tarafından düzenlenen merasimde kentteki Kuran kurslarında öğrenim gören 32 kız öğrenci hafızlık icazetini aldı.

Kız öğrenciler için düzenlenen hafızlık merasimine, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Huriye Martı ve Prof. Dr. Ramazan Muslu, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, İl Müftüsü Turgut Açari, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, ilçe müftüleri, hafızlar, hocalar, aileler ve vatandaşlar katıldı.

Program sonunda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, her iki merasimde de emeği geçenlere plaket verdi, hafızlara ve hocalarına altın hediye etti.