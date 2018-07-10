Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güneydoğu’dan gelen öğrencilerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenenyaz kampınınAnkara’dakigrubuna katılmak için Güneydoğu’dan gelen kızöğrencilerle bir araya geldi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu’nda öğrencilere hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencileri Başkanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Erbaş, konuşmasının başında öğrencilerle birlikte istiklal marşından kıtalar okuyarak, “İstiklal Marşının her bir mısrası bir ders niteliğinde bizim için. Her bir mısrası hikmetler yüklü. Orada vatan sevgisi var, birlik ve beraberlik var, yiğitlik var” dedi.

Peygamber Efendimizin insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için gönderildiğini ifade eden Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’de insanların silm’e, barışa girmelerinin emredildiğine işaret ederek, “İslam’ı ön plana çıkarınız onun dışındaki diğer şeyleri bir taraf bırakınız. Müslüman olunuz ve barış içerisinde yaşayınız” diye konuştu.

Müslümanların İslam Medeniyetinin özünü temsil ettiklerini belirten Başkan Erbaş, Müslümanlar farklı farklı renklerde, dillerde ve kültürlerden olmalarına rağmen İslam şemsiyesi altında bir araya geldi. Bizim medeniyetimiz yükselten en önemli şey; bilgidir, hikmettir, ilimdir, irfandır. İnşallah sizler buna çok önem vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, kitap okumanın öneminin altını çizerek, “Bir okuma alışkanlığı edininiz. Eğer biz, okuma alışkanlığı edinir ve okuma planlaması ile kendimiz iyi yetiştirirsek medeniyetimizi temsil eden gençler, insanlar olarak etrafımıza ışık saçarız. Bilmeyen insanlar bize bakarlar doğrusunu öğrenirler. Öğrendiklerimizi hayatımıza yansıtırsak yürüyüşümüz bile örneklik teşkil eder” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, öğrencilere dini, Kur’an’dan, sünnetten ve doğru öğretenlerden öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilenyaz kampına, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkarive Mardin’den 801 öğrenci katılıyor. 1-29 Temmuz tarihleri arasında dört hafta olarak düzenlenen kampta, bir ay boyunca Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler derslerinin yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerine ve sosyal aktivitelere de yer veriliyor.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Din Hizmetleri Genel Müdürü ve Bünyamin Albayrak da katıldı.