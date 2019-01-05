Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fransa’da “Gençleri İslami hassasiyetle yetiştirmek üzerimizde Peygamber emanetidir”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) genel kurullarına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Fransa’ya gitti.

Almanya programının ardından Fransa’ya geçen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa’nın çeşitli bölgelerinde görev yapan din görevlileri ile Strazburg’da bulunan Diyanet Akademi’de bir araya geldi.

Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Avrupa’da yürütülen din hizmetlerinin her yıl daha da gelişerek devam ettiğini söyledi.

Gençlerin İslami bir duyarlılıkla yetişmelerinde din görevlilerinin etkisine işaret eden Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Bizler rehberiz, önderiz. Bizler, buradaki Müslüman kardeşlerimizin İslami duyarlılıklarını muhafaza edecek bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Çocukları, gençleri vaazlarımızla, eğitimlerimizle, onlara samimi yaklaşarak, nefret ettirmeden sevdirerek, zorlaştırmadan kolaylaştırarak o çocukları en güzel bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu bizim omuzlarımıza bırakılan bir Peygamber emanetidir.”

“Tarihe iz bırakacak bir işe ortak oluyorsunuz”

Başkan Erbaş, daha sonra Strazburg DİTİB bünyesinde hizmet veren Yunus Emre Okulu’nu ziyaret etti.

Ortaokul ve lise düzeyinde eğitimlerin yapıldığı okulda incelemelerde bulunan Başkan Erbaş, Okul Müdürü Murat Ercan’dan okul hakkında bilgi aldı.

Okulda görev yapan öğretmenler ve bazı velilerle bir araya gelen Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, öğretmenleri ve velileri tebrik ederek, “İlklerden olmak her zaman güzeldir. Siz tarih boyunca burada yaşayan insanlar tarafından, öğrenci, veli, öğretmen de olsanız hep hayırla yad edileceksiniz. Siz, önderlik yapıyorsunuz, tarihe iz bırakacak bir işe ortak oluyorsunuz” dedi.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Rabbimiz, birlik ve beraberlik içerisinde olunca çok güzel neticeler yaratıyor. İşte birlik ve beraberliğin, omuz omuza vermenin, aşkın ve heyecanın meyveleri bu müesseselerdir. Cenab-ı Hak emeği geçen herkesten razı olsun” diye konuştu.

Başkan Erbaş, okulda açık İmam Hatip Lisesi’nde okuyan bayan öğrenciler için açılan Kur’an-ı Kerim dersine katıldı.

DİTİB Strazburg 10. Olağan Genel Kurulu

Başkan Erbaş, daha sonra DİTİB Strazburg 10. Olağan Genel Kurulu’na geçti.

Genel kurulda bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, DİTİB’inAvrupa’daki Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin oluşmasında ve devam ettirilmesinde önemli bir misyonu olduğunu söyledi.

Programlarda Başkan Erbaş’a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Can eşlik etti.