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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “FETÖ; itikadi, ameli ve ahlaki bir sapma hareketidir”

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:24
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “FETÖ; itikadi, ameli ve ahlaki bir sapma hareketidir”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “15 Temmuz, ülkemizin maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında aziz milletimizin yazdığı onurlu bir destanın yıl dönümüdür” ifadelerini kullandı.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:


“15 Temmuz, ülkemizin maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında aziz milletimizin yazdığı onurlu bir destanın yıl dönümüdür.


15 Temmuz 2016 tarihinde, kirli dünyasını, yüce dinimiz İslam’ın ilke ve değerlerinin ardına gizleyen bir terör şebekesi vatanımıza, varlığımıza, birliğimize, kardeşliğimize, istiklal ve istikbalimize kastetmiştir.


Tarihten beri nice zorlukların üstesinden gelen aziz milletimiz, yine büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla; dinine, değerlerine, hürriyetine, bağımsızlığına ve hukukuna sahip çıkmış; hain darbe girişimi, Allah’ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesaretiyle, bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle bertaraf edilmiştir.


Dış güdümlü bir terör örgütü olan FETÖ’nün; itikadi, ameli ve ahlaki bir sapma hareketi olduğu bütün yönleriyle ortaya çıkmış ve karanlık yüzü ifşa olmuştur.


15 Temmuz hain darbe girişimi açıkça göstermiştir ki, bu topraklarda yüce dinimiz İslam’ın en doğru şekilde bilinmesi oldukça hayati bir mesele haline gelmiştir. Zira doğru şekilde karşılanmayan her ihtiyaç istismara açık hale gelmekte, İslam’ın hakikatleri konusundaki cehalet ve yanlış bilgi, pek çok bireysel ve toplumsal sorunlara neden olmaktadır.


Bu itibarla, Diyanet İşleri Başkanlığımız, yanlış bilgilerle dini kavram ve değerler üzerinden toplumumuzu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik bütün söylem ve faaliyetlere karşı üzerine düşen sorumlulukları yapmaya, sahih dini bilgi ve doğru bir yöntemle milletimizin manevi hayatına rehberlik etmeye devam edecektir.


Bu vesileyle hain darbe girişimine karşı mücadele ederken canını feda eden şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor, gösterdiği büyük cesaret ve direnişten dolayı aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah, milletimizi her türlü fitne, tefrika, kötülük ve ihanetten korusun, kıyamete kadar payidar eylesin.”

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:24
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