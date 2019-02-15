Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Erzincan Valiliği’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İl Buluşmaları" kapsamında Erzincan’a geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Erzincan’daki programına ValiAli Arslantaş’ı makamında ziyaret ederek başladı.

“İl Buluşmaları” programı hakkında bilgi veren Başkan Erbaş, “İl Buluşmaları’nı din hizmetlerinin ve din eğitiminin daha nitelikli olmasını sağlamak, gitmiş olduğumuz illerimizde sivil toplum kuruluşları ile istişare yapmak, üniversitemizde öğrencilerimizle buluşmak, Kur’an kurslarımızı ziyaret etmek gibi ziyaretlerle değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Başkan Erbaş, bugün de Erzincan’daki din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerini müzakere edeceklerini belirterek, “İnşalah yapmış olduğumuz bu ziyaret, faaliyetlerimize, hizmetlerimize katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

Vali Arslantaş ise Başkan Erbaş’ı Erzincan’da misafir etmekten duyduğu memnuniyetidile getirerek, Başkan Erbaş’a teşekkür etti.

Ziyarette Başkan Erbaş’a, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ve Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetineşlik etti.

Başkan Erbaş, daha sonra Erzincan İl Müftülüğünü ziyaret ederek Müftü Mehmet Emin Çetin’den Erzincan’da yürütülen din hizmetleri ve din eğitimiyle ilgili bilgi aldı.