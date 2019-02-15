0553 313 94 23

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Erzincan Valiliği’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

15 Şubat 2019 Cuma 11:18
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Erzincan Valiliği’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İl Buluşmaları" kapsamında Erzincan’a geldi.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Erzincan’daki programına ValiAli Arslantaş’ı makamında ziyaret ederek başladı.


“İl Buluşmaları” programı hakkında bilgi veren Başkan Erbaş, “İl Buluşmaları’nı din hizmetlerinin ve din eğitiminin daha nitelikli olmasını sağlamak, gitmiş olduğumuz illerimizde sivil toplum kuruluşları ile istişare yapmak, üniversitemizde öğrencilerimizle buluşmak, Kur’an kurslarımızı ziyaret etmek gibi ziyaretlerle değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.


Başkan Erbaş, bugün de Erzincan’daki din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerini müzakere edeceklerini belirterek, “İnşalah yapmış olduğumuz bu ziyaret, faaliyetlerimize, hizmetlerimize katkı sağlar” ifadelerini kullandı.


Vali Arslantaş ise Başkan Erbaş’ı Erzincan’da misafir etmekten duyduğu memnuniyetidile getirerek, Başkan Erbaş’a teşekkür etti.


Ziyarette Başkan Erbaş’a, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ve Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetineşlik etti.


Başkan Erbaş, daha sonra Erzincan İl Müftülüğünü ziyaret ederek Müftü Mehmet Emin Çetin’den Erzincan’da yürütülen din hizmetleri ve din eğitimiyle ilgili bilgi aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aile sorunlarına İslami pansuman
    1. Aile sorunlarına İslami pansuman
    2. Ankara merkezli FETÖ operasyonu!..
    3. Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’ın seçmen..
    4. 93 yaşında yeniden aday oldu
    5. Çanakkale'de kar yağışı
    6. Kaymakam Aydın, sınır kapısında..
    7. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi..
    8. Yaşama tutunduğu futbolda engeline de..
    9. Kadir Bütüner güven tazeledi
    10. Barcelona, Valverde’nin sözleşmesini..
    11. Karlıova bu kış adıyla özdeşleşti
    12. Besicilerin hayatı 12 ay naylon..
    13. İDO’dan Sevgililer Günü’nde ’first..
    14. Anne ve baba adayları doğuma ve bebeği..
    15. Robotik kodlama öğrencilerine ‘İlham..
    16. Öğrenciler “Oyna, Öğren, Yaşa” projesi..
    17. Polisgücü açık alan kadın ve erkek..
    18. Emet’te 70 işçiye yüzde 30 zam
    19. Semih Saygıner, yeniden bir numara..
    20. Kayaklı koşucular kamp molasını atlı..
    21. AFAD Hastane personeline eğitim verdi
    22. Tekirdağ’da eylem hazırlığındaki 6..
    23. (Özel haber) Gençlik hayalini 78..
    24. Gitti ETCEP geldi YOGA
    25. Samsun’da cinayet zanlısı çelik..
    26. Dilek Didem Ayyıldız’dan Ödemiş turu
    27. Lösemiyi yendi iki üniversite birden..
    28. Evde çıkan yangın uyuyan adamın sonu..
    29. Konya’da uyuşturucu operasyonu: 5..
    30. Bütçe uygulama sonuçları (1)
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi