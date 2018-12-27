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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Çocuklar sizler camilerin süsüsünüz, çiçeklerisiniz”

Ahmet Hamdi Akseki Cami’de çocuklarla buluşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Çocuklar sizler camilerin süsüsünüz, çiçeklerisiniz” dedi.

27 Aralık 2018 Perşembe 19:33
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Çocuklar sizler camilerin süsüsünüz, çiçeklerisiniz”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Çankaya Müftülüğü’ne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitimlerine devam eden öğrencilerle Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazında buluştu.

Öğrencileri camide görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erbaş, “Sizler camilerin süsüsünüz, camilerimizin çiçeklerisiniz” dedi.

Çocukların camilerde, 4-6 yaş grubu sınıflarda, Kur’an kurslarında Allah’ı, Peygamberi, Kur’an-ı Kerim’i, dinimizin temel bilgilerini öğrendiklerini söyleyen Başkan Erbaş, öğrencilere “Öğretmenlerinizi seviyor musunuz?” diye sordu. Öğrencilerin hep birlikte ‘evet’ demesi üzerine, “Biz de, öğretmenleriniz de sizi çok seviyor. Camilerimizde, Kur’an kurslarımızda sizler için en güzel bilgileri hazırlayıp sizlere ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

Kur'an kursu öğreticilerine emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Erbaş, küçük yaşlarda Allah’ı, Peygamberi öğrenmenin,  Kur’an-ı Kerim’i tanımanın önemli olduğunu belirterek, “Ben o yüzden bu çalışmalarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Annenizi, babanızı, bütün büyüklerinizi kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, çocukların sevgi, saygı, sadakat, dürüstlük ve doğruluk gibi değerleri küçük yaşta öğrenmeleri için gayret ettiklerini söyledi.

Konuşmasında ailelere de seslenen Başkan Erbaş,  şöyle devam etti:

“Annelerinize, babalarınıza çok teşekkür ediyorum. Hocalarımız, müftülerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımızda bütün yetkili kardeşlerimiz el ele verdiği zaman işte böyle güzel sonuçlara, başarılara ulaşıyoruz. Çocuklarımız camiyi tanıyorlar. Onlar birer çiçek gibi yetişiyorlar. Kur’an’ı, dinimizi tanıyorlar. Ben onun için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun, Allah sayılarınızı artırsın inşallah.”

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 19:33
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