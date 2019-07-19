0553 313 94 23

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami açılışına katıldı

Fatih Belediyesinin projesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camisi'nin resmi açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi- Burada cuma namazı kılarak hutbe okuyan Erbaş:- "Rabb'im camilerimizden ezan sesini eksik etmesin. İnşallah bu açılışını yaptığımız camimiz uzun süre milletimize hizmet eder"

19 Temmuz 2019 Cuma 15:36
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami açılışına katıldı

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Rabb'im camilerimizden ezan sesini eksik etmesin. İnşallah bu açılışını yaptığımız camimiz uzun süre milletimize hizmet eder." dedi.

Fatih Belediyesinin projesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camisi'nin resmi açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Erbaş, açılış öncesi camide cuma namazı kılıp hutbe okudu.

Daha sonra cami önünde açıklama yapan Erbaş, "Camileri, Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimselerin imar ettiğini, inşa ettiğini, Rabb'imiz bize bildiriyor. Camilerin dışının imarı gibi içini de iyi bir nesil, Allah'ı bilen, Peygamber'i tanıyan, İslam için gayret eden nesiller yetiştirerek imar etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Erbaş, milletin irfanına, hikmetine, bilgi ve ilim öğrenerek hizmet verecek, destek verecek genç nesli yetiştirme noktasında camilerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Erbaş, konuşmasının ardından caminin açılış kurdelesini Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ile diğer yetkililerle birlikte kesti.

Kurdele kesiminin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbaş, bu camide, ilahiyat fakültesi öğrencilik dönemi, yüksek lisans ve doktora dönemini tamamladığını dile getirerek, burada doktorasını bitirdikten sonra Sakarya Üniversitesinde yardımcı doçent olarak göreve başladığını kaydetti.

Erbaş, buranın çocukluğunun geçtiği yer gibi olduğunu anlatarak, "Kendi köyüme mahalleme gelir gibi bu camiye, bu mahalleye geliyorum. Düğünümü burada yaptım, caminin hemen yanında lojmanım vardı. 4 çocuğumdan ikisi burada oldu. Çok güzel günlerimiz geçti. O günleri gerçekten arıyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede 90 bin cami bulunduğunu aktaran Erbaş, "Bu 90 bin camimizde 100 binin üzerinde imamımız, müezzinimiz, 150 bin kadar Kur'an kursu öğretmeni vaizimiz müftülerimizle hizmet etmeye çalışıyoruz. Rabb'im camilerimizden ezan sesini eksik etmesin. İnşallah bu açılışını yaptığımız camimiz uzun süre milletimize hizmet eder." diye konuştu.

- Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camisi

Akşemsettin Mahallesi Kocasinan Caddesi üzerinde yer alan Parmakkapı Kadıasker (Kazasker) Mehmet Efendi Cami, Kazasker (Kadıasker) Mehmet Efendi tarafından 1453 yılında yapıldı.

1766 yılındaki depremle yıkılan cami, aynı yıl Mustafa Ağa tarafından yeniden ayağa kaldırıldı. Çıkan yangın sonrası 1918 yılında tamamen tahrip olan caminin, Vatan Caddesi'nin yapımı sırasında kaldırıldığı tahmin ediliyor.

Hayırsever vatandaşlar tarafından 1960 yılından sonra yeniden yapılan cami, 1999 depreminde aldığı hasar sonucu depreme dayanıksız olduğu raporu üzerine 2013'te yıkıldı.

Bölgede halkın ibadet yeri ihtiyacının karşılanması amacıyla Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camisi'nin yeniden inşası için çalışma başlatıldı.

Cami, Fatih Belediyesince hazırlanan ve Osmanlı'nın mimari izlerini barındıran projenin kurul onayı almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edildi.

Aynı anda yaklaşık bin 200 kişinin ibadet edebileceği caminin avlusunda, mihrabında ve minberinde Marmara Mermeri kullanılırken minberde ahşap bir vaaz kürsüsü ile ahşap müezzin kürsüsü yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:36
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  2. Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camisi'

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gana'da maden ocağında göçük: 12 ölü
    1. Gana'da maden ocağında göçük: 12 ölü
    2. GAÜN’de engelli personeller için..
    3. Düzce’de, selde ölen kişinin kimliği..
    4. Gazi şehrin gençleri 15 Temmuz’un..
    5. Cami kubbesinde ayaklarına ip dolanan..
    6. Bitlis’te binbaşının makam aracına..
    7. Hong Konglu bir grup protestocunun..
    8. Parasız kalan FETÖ'nün yeni tuzağına..
    9. Hollanda'dan skandal Srebrenitsa kararı
    10. Caretta caretta üreme alanına ciple..
    11. Belediyeden mezarlık bakım ve onarım..
    12. Uludağ Ultra Trailer koşusu başlıyor
    13. Peugeot Türkiye'den ilk yarıda yüksek..
    14. Gökhan Töre yeni takımıyla ilk..
    15. Yeni Malatyaspor’dan kaleye takviye
    16. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    17. NTSO Başkanı Parmaksız, Nevşehir’in il..
    18. MUBA Çikolata açıldı
    19. Canpolat vatandaşların sorunlarını..
    20. Lexus, LC'nin üstü açılan modelini..
    21. Büyükşehirden Kavaklıdere’ye 11 milyon..
    22. Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile..
    23. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    24. Erdoğan peş peşe 2 devlet başkanıyla..
    25. Ordu'da afet riskine karşı tedbirler..
    26. Hatay’da üniversite öğrencisi evinde..
    27. Antalya Büyükşehir Belediyesine grev..
    28. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami..
    29. Türkiye'nin dış ve güvenlik politikası..
    30. KPSS Alan Bilgisi oturumları yarın..
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!