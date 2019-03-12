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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bizim gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olamaz”

Ankara’da 81 ilden gelen il müftülerinin katılımıyla düzenlenen Kardeş Şehir Çalıştayı’na katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof.

12 Mart 2019 Salı 18:46
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bizim gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olamaz”

Ankara’da 81 ilden gelen il müftülerinin katılımıyla düzenlenen Kardeş Şehir Çalıştayı’na katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bizim gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olamaz, olmamalı” dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonunda düzenlenen ‘Kardeş Şehir Çalıştayına katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen çalıştayda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Anadolu insanının Diyanet İşleri Başkanlığına emanet ettiği hayırları yedi kıtada pek çok yere ulaştırdıklarını ifade ederek, bunun büyük devlet ve millet olmanın işareti olduğunu söyledi. Ülkemizde milyonlarca mülteci bulunduğunu hatırlatan Erbaş, “Bu insanlar burada da olsa, sınırların ötesinde de olsa biz onlara yardımcı olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.


Medine’de, Mekkelilere yardımcı olan Ensar’ın sadece Medine’de kalmayıp dünyanın çeşitli yerlerine i’la-yı kelimetullah için gittiklerini kaydeden Erbaş, "Bizim gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olamaz, olmamalı. Ecdadımız bundan dört yüz sene önce buradan kalkmış Nijerya’ya gitmişler, Afrika’nın ortalarına kadar gitmişler. Kervanlarla o bölgelere yardım götürmüşler. Gittikleri yerlerde cami de yapmışlar" diye konuştu.


Ecdadın, zorlu şartlar altında uzak diyarlara kardeşlik duygusuyla yardım götürdüğünü belirten Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı marifetiyle, 145 ülkeye milletin emanetini ulaştırdıklarını ifade etti. Müftülük görevinin ağır bir sorumluluk olduğunu aktaran Erbaş, "Biz milletimizin önderleriyiz, rehberleriyiz, imamlarıyız. Müftü, o şehrin, o ilin, manevi mimari, manevi rehberidir” şeklinde konuştu.


Geçmişte "Kardeş Şehir" vesilesiyle güzel çalışmalar yapıldığını söyleyen Erbaş, "Milletimizin umudunu, bizlere olan güvenini hayra dönüştüreceğiz inşallah" diye konuştu.


İnsan yetiştirmenin önemini vurgulayan Erbaş, kardeş şehirlerdeki cami, Kur’an kursu gibi yapılan eserlerin yanı sıra, oralardan öğrenci getirip okutma noktasında da müftülerden katkı sağlamalarını, destek olmalarını istedi.


Çalıştaya, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:46
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