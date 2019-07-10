Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Amerika’da dereceye giren öğrencileri kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Amerika’da yapılan uluslararası yarışmada dereceye giren Bornova Koleji öğrencilerini kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 27 ülkeden 2 bin 500’e yakın öğrencinin geleceğin problemlerine çözüm ürettiği uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil ederek dereceye giren Bornova Koleji öğrencilerini kabul etti.

“Uluslararası Geleceğin Problemlerini Çözme Becerileri” proje yarışmasının “Toplumsal Problem Çözme” kategorisinde dereceye giren öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencilerin başarılarının kendilerini sevindirdiğini ve gururlandırdığını ifade etti.

Amerika’da, Massachusetts - UMass Amherst Üniversitesinde yapılan uluslararası yarışmada Nisa Deren Doğan, Gül Handan Karaköse, Melek Maltaş, Duru Nur Öztürkoğlu, Umut Tahiroğlu, Başak Gülkaya, Pınarsu Güçlü ve Ecem Eylül Özkan “Toplumsal Problem Çözme” kategorisinde “Paketli Ürün Kullanımının Azaltılması” başlıklı projeyle dünya üçüncüsü oldu.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Başkan Erbaş, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bornova Koleji, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bir kuruluşu olan KOMAŞ A.Ş. bünyesinde hizmet veriyor.