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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

08 Mart 2019 Cuma 10:42
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ’’Kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın dokunulmaz hakları konusunda farkındalık oluşturmak hepimizin vazifesidir’’ dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbaş yayımladığı mesajda, ’’8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir kez daha önemle belirtmek isterim ki, kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın varoluşsal değeri, saygınlığı ve dokunulmaz hakları konusunda farkındalık oluşturmak hepimizin vazifesidir’’ dedi.


’’Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi de kadınlar için şiddet ve baskıdan uzak, huzurlu ve adil bir hayatın nasıl inşa edilebileceğinin en mükemmel modelidir’’ diyen Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:


’’Hz. Adem ve Hz. Havva’dan beri kadın ve erkek her kul, iman edip salih ameller işlemek üzere ilahi vahye muhatap kılınmıştır. İnsan olmanın şerefini, yeryüzünü imar ve ıslah etmenin sorumluluğunu birlikte üstlenen mümin kadın ve erkek, Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle ’birbirlerinin velisi’, yani dostu ve yardımcısıdır. Hz. Adem’den itibaren hak ve hakikat yolunda insanlığa rehberlik eden bütün peygamberler, toplumlarını adalete ve merhamete davet etmiş; bu bağlamda olumsuz algılarla ve önyargılarla kadını mahkum eden, onun haklarını ve saygınlığını ihlal eden her türlü inanış, düşünüş ve davranışla mücadele etmiştir. Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi de kadınlar için şiddet ve baskıdan uzak, huzurlu ve adil bir hayatın nasıl inşa edilebileceğinin en mükemmel modelidir. Çocuk, genç kız, eş ya da anne, hangi yaşta olursa olsun kadın saygı görmeyi hak eder. Kadına karşı geliştirilen tutum iyiliğin, vicdanın, merhametin ve insanlığın ölçüsüdür. Kadın, insanlığın kendisini gördüğü aynadır.’’



’’Kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın dokunulmaz hakları konusunda farkındalık oluşturmak hepimizin vazifesidir’’


Erbaş, günümüzde yeryüzünde kültürlerin, medeniyetlerin, şehirlerin ve insani değerlerin bir bir yok olurken yaşanan savaşların, acıların ve zulmün bedelini en ağır biçimde ödeyenlerin kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkat çekerek, ’’Suriye’de, Yemen’de, Myanmar’da, Somali’de katledilen, eşlerini ve çocuklarını kaybeden, evi ocağı tarumar edilen; Suriye’de, Mısır’da, Filistin’de zindanlara mahkum edilen, işkence gören, her türlü yokluğa ve acıya rağmen özgürlük mücadelesi veren kadınlar, hukuka ve iyiliğe dair kurulacak her cümleyi mahcup etmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir kez daha önemle belirtmek isterim ki, kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın varoluşsal değeri, saygınlığı ve dokunulmaz hakları konusunda farkındalık oluşturmak hepimizin vazifesidir. 8 Mart’ın savaş, şiddet, mahkumiyet ve yoksulluğun pençesinde hayatta kalmaya çalışan nice mağdur ve mazlum kadın için umut seferberliği oluşturması, küresel bir iyilik hareketine vesile olması hepimizin yürekten temennisidir’’ açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:42
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