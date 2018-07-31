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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 15 Temmuz'u her yıl salalarımızla yad edeceğiz

15 Temmuz’da sala okuduğu için darp edilen İmam Hatibi Faruk Açıkgöz’ü kabul edenDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “15 Temmuz'u her yıl salalarımızla yad edeceğiz” dedi.

31 Temmuz 2018 Salı 20:39
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 15 Temmuz'u her yıl salalarımızla yad edeceğiz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sala okuduğu için darp edilen Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Esenler Mahallesi Camii İmam Hatibi Faruk Açıkgöz’ü kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz’un 2. yıl dönümünde Türkiye geneli yaptıkları programlarla ve o gecenin simgesi olan salaları yeniden okutarakmilletin kahramanlığını yad ettiklerini söyledi.

İmam Açıkgöz’ü o gece sala okumak için gösterdiği gayretten dolayı tebrik eden Başkan Erbaş,“Sala sonrası yaşadığınız bu müessif olaydan dolayı geçmiş olsun diyorum. Bunu yapanları kınıyorum, hak ettikleri cezayı almaları için adaletin gereğini yapacağına inanıyorum” dedi.

15 Temmuz’un bir işgal girişimi olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Millet olarak bu işgal girişimi karşısında tavrımızı aldık ve minarelerimizden yükselen sala sesleri ile işgal girişiminin engellenmesine büyük bir katkı sağladık. İnşallah 15 Temmuz'u her yıl salalarımızla yad edeceğiz” diye konuştu.

İmam Açıkgöz ise Başkan Erbaş’ın davetinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, o gece yaşadıkları hakkında bilgi verdi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 20:39
  1. Tekirdağ
  2. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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