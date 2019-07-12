0553 313 94 23

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz’u anma konulu hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “15 Temmuz’u Anmak, İhaneti Anlamak” konulu hutbe irad etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:51
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz’u anma konulu hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “15 Temmuz’u Anmak, İhaneti Anlamak” konulu hutbe irad etti.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Çamlıca Cami’i’nde “15 Temmuz’u Anmak, İhaneti Anlamak” konulu hutbe irad etti ve cuma namazını kıldırdı. Erbaş, hutbede şu ifadelere yer verdi:


“Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim.


Allah Resulü Efendimizin en büyük mucizesi, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Allah hakkında yalan uyduran veya O’nun âyetlerini yalanlayandan daha zalim kim var? Şüphe yok ki böyle suçlular asla kurtuluşa ermezler.”


Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizin Arafat meydanında okuduğu Veda Hutbesi’nde bizlere çok önemli bir husus şöyle anlatılmaktadır: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar, Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.”


Aziz Kardeşlerim!


Bundan üç yıl önce, 15 Temmuz 2016’da ülkemiz büyük bir ihanete uğradı. Suret-i haktan görünerek yıllarca insanımızın imkân ve değerlerini istismar eden FETÖ, en sonunda vatanımıza, milletimizin istiklal ve istikbaline kastetti. Tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakârlığı ile aşan milletimiz, Allah’ın yardımıyla bu işgal girişimine de geçit vermedi. Bugün, bir kere daha millet olarak Yüce Rabbimize sonsuz hamdimizi ve şükrümüzü arz ediyoruz.


Aziz Müminler!


15 Temmuz gecesi milletin meclisini yıkmaya, gençlerimizi ve geleceğimizi esarete sürüklemeye çalışanlar, bunu dine hizmet kisvesine bürünerek yaptılar. İslam’ı anlatıyor, dine davet ediyor, ümmete hizmet ediyor gibi görünürken aslında fesada, nifaka ve fitneye çalıştılar. Böylesi bozguncuların hali Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır: “Onlara, ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz!’ derler. Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin anlamazlar.”


Aziz Kardeşlerim!


Islah adı altında yapılan bozgunculuktan, fitne ve fesattan daha büyük tehlike olabilir mi?


Peygamber Efendimiz “Bizi aldatan bizden değildir.”buyurmuştur. Öyleyse din adına aldatmaktan, işgal ve istismardan daha büyük suç, daha büyük cürüm olabilir mi?


Unutmayalım ki, kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlülük, yalan, tehdit ve şantaj gibi yöntemlerle ayakta kalan FETÖ terör örgütü, asla İslami bir yapı değildir.


Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla sözde ılımlı bir İslam kurgulamaya çalışan FETÖ terör örgütü, bir ihanet şebekesidir.


Kardeşlerim!


Kur’an ve Sünnete aykırı düşen hiçbir bilginin dini değeri yoktur. Sahabe neslinden günümüze kadar Müslümanların çoğunluğu tarafından takip edilen mutedil ve müstakim yolun dışında kalan anlayışlar sapmadır.


İslam’a göre, Peygamberimizden başka “masum ve tartışılmaz” bir otorite yoktur. Dolayısıyla mümin, aklını, iradesini ve kişiliğini körü körüne bir başkasına teslim edemez.


Müminler ancak kardeştir. Kibirle, riyayla, fesatla, iftirayla ümmetin birliğini zedelemek, tefrikaya kapı aralamak asla kabul edilemez.


Aziz Kardeşlerim!


15 Temmuz’u anarken, ihaneti anlayalım ve üzerimize düşen sorumlulukları bir daha hatırlayalım. Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde, Sevgili Peygamberimizin sünnetini model alarak yaşayalım. Dini kendi menfaatleri için kullanmaya çalışanlara fırsat vermeyelim. Yüzyıllardır topraklarımızda oluşan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip çıkalım.


15 Temmuz’da yaşadığımız acı tecrübeyi bir daha yaşamamak için dinimizi, dilimizi, ırkımızı, yaratılıştan gelen zenginliklerimizi istismar etmek isteyenlere karşı uyanık olalım. Ülkemizi fitne ve fesada sürüklemek isteyen nifak hareketlerine hep birlikte engel olalım. Birbirimizin varlığını kendi varlığımız, hukukunu kendi hukukumuz, iffetini kendi iffet ve izzetimiz sayalım. Huzur, güven ve kardeşliğimizi zedeleyebilecek davranışlardan her zaman uzak duralım. Birlik ve beraberliğimizden asla ve asla ödün vermeyelim.


Devletimizin ve milletimizin bekası, ümmet-i Muhammed’in selameti için çocuklarımızın sahih dini bilgiyi, doğru yöntem ve metotlarla, ehil kişilerden almasına özen gösterelim. Onları kime emanet ettiğimize, kimlerle arkadaşlık ettiklerine, vakitlerini nerede harcadıklarına, din adına ne öğrendiklerine dikkat edelim.


15 Temmuz’un yıl dönümünde vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, yaralarını bir istiklal madalyası gibi şerefle göğüslerinde taşıyan gazilerimizi her daim minnet ve şükranla anıyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul bahçesindeki şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
    1. Okul bahçesindeki şahsın üzerinden..
    2. Tunç Soyer'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
    3. Anız yakanlar jandarmadan kaçamadı
    4. İngiliz savaş gemisi İstanbul..
    5. GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda..
    6. Egzama nedir? Egzama nasıl geçer?
    7. Başkan Bıyık’tan davet var
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kayısı ikramı
    9. Okuryazar Buluşmaları’nın ilk konuğu..
    10. Düzce’de metruk bir bina daha tarih..
    11. Yeşilyurt mutfağı Lezzet Vadisi ile..
    12. Türkiye'nin elindeki kilit koz! 'ABD..
    13. Park yasağı levhaları asıldı
    14. Toplu ulaşım araçları 15 Temmuz’da..
    15. Mezarlıklarda temizlik çalışması
    16. Baki Şahin ‘Mini Dünya Şampiyonası’nda
    17. Başkan Nur, “MÜSİAD’ın yeri devletinin..
    18. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığından..
    19. İnegöl’de 15 Temmuz Milli Birlik Ve..
    20. Projektör ile yaban tavşanı avına 7..
    21. İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları..
    22. Çocuklarda orta kulak iltihabı..
    23. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı..
    24. "Balyoz'da kumpas" davasında ara karar
    25. Düzce’de 300 öğrenci daha hafız oldu
    26. “TEPSAM” dergisi ile dünyanın gündemi..
    27. Adana’da metil alkol zehirlenmesi..
    28. Müzik tutkunu olan gence Başkan..
    29. Balıkesir’de FETÖ’ye nefes aldırılmıyor
    30. Kentsel dönüşüm projesi Yeşiltepe’nin..
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?