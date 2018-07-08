Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “15 Temmuz tarihin gördüğü en büyük ihanettir”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova’da polis ve jandarmalarla bir araya geldi.

Yalova Gazipaşa Polis Lokali’nde gerçekleşen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vatanı için nöbet tutmanın en önemli nafile ibadetlerden birisi olduğunu söyledi.

Başkan Erbaş, sömürge güçleri tarafından kardeşi kardeşe vurdurmak için ve aynı dinin mensuplarının bir birini yok etmesine yönelik planlar ve projelerin yürütüldüğünü belirtti.

15 Temmuz’un tarihin gördüğü en büyük ihanet olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

15 Temmuz gecesi bu millete bütün düşman güçlerinin bir araya gelerek Çanakkale’yi geçemeyenlerin torunlarının 15 Temmuz gecesi ülkemizi işgal etme teşebbüsü olarak görüyoruz. Yüz sene önce bir milletten nasıl 57 ayrı ülkecik çıkardılarsa şuanda gözlerine büyük görünen Anadolu topraklarını da paramparça edip kendi aralarında paylaşma gibi hedefleri hala devam etmektedir. Ama milletimiz buna hiçbir zaman fırsat vermemiştir, 15 Temmuz’da da fırsat vermemiştir. Kıyamete kadarda inşallah fırsat vermeyecektir. Biz bu amaçla, bu ruhla gayret edeceğiz. Neslimize de aynı ruhu aşılayarak bizden sonra milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı, bütün manevi değerlerimizi kendilerine emanet edeceğimiz hayırlı bir nesil yetiştirmeye gayret edeceğiz.”

Programda Kur’an-ı Kerim tilavet edildi ve ardından Çanakkale Müftüsü Arif Gökçe şehitler için dua etti.

Başkan Erbaş programın sonunda polis ve jandarmalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci,İl Müftüsü Turgut Açari, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz, çok sayıda polis ve jandarma katıldı.