Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz gazileriyle bir araya geldi

15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan Diyanet çalışanları ile kahvaltıda bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Cenab-ı Hak milletimizi, vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eylesin” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele ederken gazi olan Diyanet personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. 15 Temmuz gecesi yaşanılanın bir ihanet şebekesinin yapmış olduğu darbe ve işgal girişiminin milletimiz tarafından püskürtülmesi olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bu bir destandır, sizlerin yazdığı bir destandır” dedi. Gaziliğin şehitlik gibi önemli bir mertebe olduğunu kaydeden Erbaş, “Her gazi, bir şehit adayı idi. Yanınızdaki arkadaşlarınızın bazısı şehit oldu, sizler gazi oldunuz” diye konuştu.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kürsülerde, minberlerde, mihraplarda şehitliğin ve gaziliğin önemini anlattıklarını belirterek, “Dünyada bu duyguyu taşıyan ve bu inancı en yüksek olan millet hangi millettir diye sorsalar, tereddütsüz cevabımız bizim milletimizdir, Anadolu insanıdır, Türk milletidir, bu topraklarda yaşayan insanlardır. Tarih boyunca bu böyledir. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu duygularla yetiştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Bazen terör grupları kurdurarak, bazen de ihanet şebekelerini destekleyerek Türk milletini savaş alanlarına çektiklerini dile getiren Erbaş, “Cenab-ı Hak milletimizi, vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eylesin inşallah. Hainlerin, münafıkların, düşmanların şerlerinden milletimizi, vatanımızı ve bütün manevi değerlerimizi muhafaza eylesin” şeklinde konuştu.

“Eğer siz Allah’ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder” ayetini hatırlatan Erbaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biz millet olarak İslam’a hadim olduğumuz sürece Allah bize yardım edecektir. Bu duygularla tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize şifalar, hayırlı ömürler ve özellikle sizlere burada bugün bizimle bulunmanız dolayısıyla, bu ortamı bizlerle paylaştığınız için şükranlarımı sunuyor, afiyet olsun diyorum.”

Erbaş’ın konuşmasının ardından programa katılan gaziler söz alarak duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. Programda Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da hazır bulundu.