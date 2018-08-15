Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yerli malı kullanımına dikkat çekti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'deki Din Hizmetleri Ataşeliğinde basın toplantısı düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının hacı adayları için yaptığı hazırlıklar hakkında bilgi veren Erbaş, bu yıl 80 bini aşkın vatandaşın bin 200 otobüs ile Arafat'a çıkacağını bildirdi.

Erbaş, "Başkanlığımız üst düzey görevlilerinden ve üniversitelerimizden 57 kişilik özel bir irşat ekibi kurdu. 398 kadın irşat görevlimiz var. Yine 413 kafile başkanı ve bin 729 din görevlisi hocamızla bu irşat faaliyetlerine katkı sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Arafat'taki çadırların kaliteli, klima ve halılarıyla donanımlı şekilde inşa edildiğini belirten Erbaş, Mekke ve Medine'deki hastaneye ek olarak bu yıl Arafat'ta da hastane kurulacağını belirtti.

Erbaş Avrupa'dan gelen hacı adayları ve görevli personel ile birlikte bu yıl 84 bine yakın vatandaşın kutsal topraklara geldiğini ifade etti.

AVRUPALI HACI ADAYLARI İÇİN DÜZENLEME

Suudi yetkililerin Avrupa'daki hacı adaylarına ilişkin yeni bir karar aldığını ifade eden Erbaş, bu kapsamda Avrupa'da hac şirketlerinin kurulacağı ve bu şirketler üzerinden hacca gidileceğini belirtti.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının 3 şirketi olduğunu bu yıl her şirkete 500 kontenjan verildiğini kaydetti.

İlerleyen dönemde, şirket sayısının artırılacağını dile getiren Erbaş, Avrupa için 5 bine yakın bir kontenjan ayrılacağını söyledi

"HAC VE UMRE ÜCRETLERİNİ DOLAR OLARAK ALMIYORUZ"

Erbaş, "15 yıl bekleyen hacı adaylarına bir öncelik tanınması söz konusu mu" sorusu üzerine, daha önce bir kereye mahsus uzun süre bekleyen hacı adaylarına öncelik tanındığını ancak şu anda sayının çok fazla olması nedeniyle böyle bir yola başvurmanın mümkün olmadığının altını çizdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac ücretini dolar üzerinden aldığı yönündeki iddialara da cevap veren Erbaş, "Bu iddialar doğru değil. İki yıl önce de sadece haccın değil her türlü alışverişin milli paralarla yapılması konusunda bir seferberlik başlatılmıştı. Biz o zaman dolardan vazgeçtik ve şu an hac ve umre ücretlerini dolar ile almıyoruz." diye konuştu.

MEKKE-MEDİNE ARASI RAYLI SİSTEM

Erbaş, hac ibadeti için artan talep dolayısıyla Kabe'nin etrafında da birtakım fiziki değişimler olacağı bilgisini verdi.

Suudi yönetiminin Kabe'nin etrafını genişletmek istediğini belirten Erbaş, "Vizyon 2030 ile Kabe'nin etrafını daha fazla genişleterek daha fazla insanın hac yapmasını sağlamaya yönelik bir proje yürütüyorlar. Bu projenin içinde Mekke-Medine arası hacı adaylarının raylı sistemle taşınması gibi çalışmalar var." ifadelerini kullandı.

HAC BAKANINDAN KONUŞMA TEKLİFİ

Erbaş, Suudi Arabistan Hac Bakanı'nın, Suudi Arabistan Kralı'nın ve tüm dünyadan dini liderlerin katılacağı, bayramın ikinci günü düzenlenecek toplantıda kendisine konuşma teklif ettiğini dile getirdi.

Her yıl bir ülkenin Diyanet İşleri Başkanına konuşma hakkı verildiğini aktaran Erbaş, "İki hafta önce Suudi Arabistan Hac Bakanı beni telefonla arayarak, teklifte bulundu. Ben de kabul ettim. İnşallah milletimiz adına ve 2 milyon hacı adayımız adına orada konuşmayı Arapça yapacağım." diye konuştu.

Erbaş, genç hacı adaylarına özel bir kota uygulanıp uygulanılmayacağına ilişkin bir soruya, kura sistemi nedeniyle için böyle bir uygulamanın mümkün olmadığının altını çizdi.

"DEVLETİMİZ MAZLUMLARA UMUT OLDUĞU İÇİN ZALİMLERİN HEDEFİ OLUYOR"

Türkiye'ye karşı spekülatif ataklara dikkati çeken Erbaş, İstiklal ve istikbalimiz adına büyük bir mücadele verdiğimiz bu günler maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakarlık zamanlarıdır. Biliyoruz ki devletimiz, mazlumlara umut olduğu için zaman zaman zalimlerin hedefi olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, yerli malı ve Türk lirası kullanımının da önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimizin, milli paramızı kullanmak, lüks ve israftan kaçınmak ve milli ürünleri tercih etmek başta olmak üzere yapılması gereken sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. Elbette, aziz milletimiz, sistematik şekilde maruz kaldığı bu çok boyutlu saldırıların da üstesinden gelecektir."