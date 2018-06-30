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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Fuat Sezgin için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bugün vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışma disiplininin ve azminin, bütün ilim taliplilerine örnek olmasını temenni etti.

30 Haziran 2018 Cumartesi 18:03
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Fuat Sezgin için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün vefat eden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin için yayımladığı taziye mesajında, Sezgin'in asrın büyük mütefekkiri olduğunu belirtti.

"Araştırmaları ve insanlığın inkişafına vesile olacak muhalled eserleri ile ilim dünyasının medar-ı iftiharı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım" ifadesini kullanan Erbaş, Sezgin'e rahmet, sevenlerine ve ilim dünyasına başsağlığı diledi.

Erbaş, "Prof. Dr. Sezgin'in çalışma disiplini ve azminin bütün ilim taliplilerine örnek olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 18:03
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Diyanet İşleri

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