Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Çamlıca Camii'ne ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çamlıca Camisi'ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Prof. Dr. Erbaş'a, İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk de ziyareti sırasında eşlik etti.