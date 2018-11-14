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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş istifa edecek mi? Son dakika gelişmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesi, başta CHP olmak üzere tüm Kemalistleri rahatsız etti. CHP zihniyeti Erbaş’ın istifa etmesini istemişti. AK Parti’den Ali Erbaş’ın istifasına ilişkin açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş istifa edecek mi?

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:33
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş istifa edecek mi? Son dakika gelişmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesi, başta CHP olmak üzere tüm Kemalistleri rahatsız etti. CHP zihniyeti Erbaş’ın istifa etmesini istemişti. AK Parti’den Ali Erbaş’ın istifasına ilişkin açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş istifa edecek mi? 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a sahip çıkarak, şunları söyledi: “Diyanet İşleri Başkanı cumhurbaşkanımız tarafından çalışmaları nedeniyle takdir edilmektedir. Bu ziyaret insani bir ziyarettir. Her insani ziyaretten ideolojik tartışmaya çalışırsak bunun sonu gelmez. hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz.”

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:33
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