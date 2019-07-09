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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gazilerle bir araya geldi

Erbaş, 15 Temmuz gazisi Diyanet personeli ile kahvaltıda buluştu

09 Temmuz 2019 Salı 15:08
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gazilerle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz gazileriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele ederken gazi olan Diyanet personeliyle kahvaltıda buluştu.

Bir ihanet şebekesinin yapmak istediği darbe ve işgal girişiminin 15 Temmuz gecesi millet tarafından püskürtüldüğünü vurgulayan Erbaş, "Bu bir destandır, sizlerin yazdığı bir destandır." ifadesini kullandı.

Gaziliğin, şehitlik gibi önemli bir mertebe olduğunu kaydeden Erbaş, "Her gazi, bir şehit adayı idi. Yanınızdaki arkadaşlarınızın bazısı şehit oldu, sizler gazi oldunuz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının kürsülerde, minberlerde, mihraplarda şehitliğin ve gaziliğin önemini anlattıklarını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Dünyada bu duyguyu taşıyan ve bu inancı en yüksek olan millet hangi millettir diye sorsalar, tereddütsüz cevabımız, bizim milletimizdir, Anadolu insanıdır, Türk milletidir, bu topraklarda yaşayan insanlardır. Tarih boyunca bu böyledir. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu duygularla yetiştirmek zorundayız. Bazen terör grupları kurdurarak, bazen de ihanet şebekelerini destekleyerek milletimizi savaş alanlarına çekiyor. Cenabıhak milletimizi, vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eylesin inşallah. Hainlerin, münafıkların, düşmanların şerlerinden milletimizi, vatanımızı ve bütün manevi değerlerimizi muhafaza eylesin."

Erbaş, "Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder." ayetini anımsattı.

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Erbaş, programa katılan gazilere teşekkür etti.

Programda, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da bulundu.




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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:08
  1. 15 Temmuz
  2. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  3. gazi

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