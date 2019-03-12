0553 313 94 23

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:

"Gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olamaz, olmamalı"

12 Mart 2019 Salı 19:52
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olamaz, olmamalı." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda il müftülerinin katılımıyla düzenlenen "Kardeş Şehir Çalıştayı"na katıldı.

Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlarca Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan hayırların 7 kıtadaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, bu durumun büyük devlet ve millet olmanın işareti olduğunu kaydetti.

Erbaş, "Bizim gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olamaz, olmamalı. Ecdadımız bundan 400 sene önce buradan kalkmış Nijerya'ya gitmişler. Afrika'nın ortalarına kadar gitmişler. Kervanlarla o bölgelere yardım götürmüşler. Gittikleri yerlerde cami de yapmışlar." ifadesini kullandı.

Müftülük görevinin ağır bir sorumluluk olduğunu da vurgulayan Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Biz, milletimizin önderleri, rehberleri ve imamlarıyız. Müftü, o ilin manevi mimari ve manevi rehberidir. Geçmişte 'Kardeş Şehir' projesi vesilesiyle güzel çalışmalar yapıldı. Milletimizin umudunu, bizlere olan güvenini hayra dönüştüreceğiz. Kardeş şehirlerdeki cami ve Kur'an kursu gibi yapılan eserlerin yanı sıra oralardan öğrenci getirip okutma noktasında da müftüler katkı sağlamalı ve destek olmalı."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:52
  1. "Kardeş Şehir Çalıştayı"
  2. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Trump, kızının ve damadının Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmasını istedi"
    1. "Trump, kızının ve damadının Beyaz..
    2. AK Parti’li Canbey: “Provokasyon..
    3. İskoçya'da çığ düştü: 2 ölü, 2 yaralı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    5. Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları..
    6. Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ..
    7. Gürcistan, 2 milyar dolarlık enerji..
    8. SPK'dan muafiyet açıklaması
    9. SPK haftalık bülteni
    10. Venezuela'da Guaido'ya sabotaj..
    11. Almanya’da bomba ihbarı paniğe neden..
    12. FETÖ'ye ağır darbe! Çok sayıda gözaltı
    13. Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    14. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir..
    15. LPG'ye zam geldi! Eşel mobil sistemi..
    16. "Daha güçlü bir Türkiye için aşkla..
    17. Akşener’den Gümüşhane’ye sürpriz..
    18. ABD'den terör örgütüne 300 milyon dolar!
    19. FETÖ/PDY'ye yönelik, Sakarya merkezli..
    20. Belediye başkanını öldüren şahsa..
    21. Sterlin Brexit oylaması öncesinde..
    22. Yemen'in Zemar kentinde kolera salgını..
    23. BİLSEM sınav sonuçları ne zaman..
    24. Duruşma sonrası karşılaşan taraflar..
    25. Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı..
    26. Küçük Batuhan’ın duygulandıran bayrak..
    27. Ürdün'den İsrail'e "Mescid-i Aksa"..
    28. Ali Erbaş: Gönül coğrafyamız Anadolu..
    29. 74. Devlet Resim ve Heykel Yarışması
    30. Pakistan'a "kapıda vize" dönemi başlıyor
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü