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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Muslu’dan Rektör Coşkun’a ziyaret

Bayburt Üniversitesi Gençlik Buluşmaları Kapsamında düzenlenecek olan ‘Erdemli Gençlik’ konulu konferansa katılmak üzere Bayburt’agelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof.

22 Mart 2019 Cuma 09:41
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Muslu’dan Rektör Coşkun’a ziyaret

Bayburt Üniversitesi Gençlik Buluşmaları Kapsamında düzenlenecek olan ‘Erdemli Gençlik’ konulu konferansa katılmak üzere Bayburt’agelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u makamında ziyaret etti.


Konferans öncesi şehir ve üniversite hakkında sohbet edilen ziyarette Rektör Coşkun tarafından Muslu’ya, Bayburtlu ünlü Alimler İrşadi Baba ve Ağlar Baba’nın Üniversite tarafından basılan Kısas-ı Enbiya kitabının tıpkıbasımı ve Türkçe çevirisi hediye edildi. Muslu ise Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun Fetvalar kitabını Coşkun’a takdim etti.


Ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve İl Müftüsü Hasan Başoğlu da iştirak etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:41
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