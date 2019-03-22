0553 313 94 23

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Muslu, ‘Erdemli Gençlik’ konulu konferans verdi

Bayburt Üniversitesi Gençlik Buluşmaları Kapsamında düzenlenen‘Erdemli Gençlik’ konulu konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof.

22 Mart 2019 Cuma 11:50
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Muslu, ‘Erdemli Gençlik’ konulu konferans verdi

Bayburt Üniversitesi Gençlik Buluşmaları Kapsamında düzenlenen‘Erdemli Gençlik’ konulu konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, gençlere örnek olarak Hz. Muhammed’in (SAV) hayatından kesitler anlattı.


Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte üstün ahlakın güvenilirliği, fedakarlığı ve haksızlık karşısında durmayı gerektirdiğini belirten Muslu, erdem konusunda en önemli ve güzel örneğin Peygamber Efendimiz olduğunu söyledi. Hz. Peygamberin hayatından örnekler sunan ve ‘Emin’ yakıştırmasına atıfta bulunan Muslu, ailesiyle ilişkilerinde onlara çok değer verdiğini, annesine duyduğu sevgi ve hürmeti her fırsatta paylaştığını ifade etti. Gençlere ikili ilişkileri konusunda nasihat veren Muslu, doğru arkadaş seçimine yönelmeleri ve Kur’an-ı Kerim’i hayatlarının merkezine almaları gerektiğini dile getirdi. Muslu, İslam gençliğinin Peygamberin izinden gitmeyi ödev kabul etmesinin ve ibadetlerini aksatmadan yaşamasının önemine vurgu yaptı.


Muslu konuşmasının sonunda üç öğrenciyi programın ana teması hakkında konuşmak için sahneye davet etti ve öğrenciler üçer dakikalık konuşma gerçekleştirdi.


Konferans sonunda Muslu’ya plaket takdim etmek üzere kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, davetlerini geri çevirmeyerek gençlere yol göstermesinden ve aktardığı bilgilerden dolayı teşekkür etti.


Konferansa Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polise söven Fatih Altaylı'ya para cezası!
    1. Polise söven Fatih Altaylı'ya para..
    2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    3. Meteorolojiden 5 il için "zirai don"..
    4. "Dünyanın en cömert ülkesiyiz"
    5. Denizli'deki deprem güvenlik kamerasında
    6. Çavuşoğlu, dünyaya İslam düşmanlığını,..
    7. Yozgat'ta varil içerisindeki cesedin..
    8. "2019 Gönüllülük Yılı" tanıtımı yapıldı
    9. Fatih Altaylı'ya "polise hakaret"..
    10. Musul'daki feribot faciasında işletme..
    11. Almanya'da bileşik PMI son 69 ayın en..
    12. Suriyeli muhaliflerin "Golan" tepkisi..
    13. Başkan adayı Ercan, Orman Haftası..
    14. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    15. Başkan Yaşar, iş insanlarıyla buluştu
    16. Tunceli’de "Sıfır Atık" projesi..
    17. Gaziantep Kolej Vakfı’ndan Dünya Su..
    18. İYİ Partili başkan adayı ‘pes’ dedirtti
    19. GKV’nin Minik Kulaçları Kupaları..
    20. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    21. Şıktaşlı çalışmalarına Sarıgöl’de..
    22. AK Parti ve MHP'den Büyük Ankara..
    23. Okudukça Güzelleşecek Dünya projesinin..
    24. Yenilikçi İş Fikirlerine 200 Bin TL..
    25. Başkan adayı mahalle mitingine canlı..
    26. Başkan Pamuk, yaşlıların evlerine..
    27. Rusya'nın Atina Konsolosluğuna saldırı
    28. Polis adaylarına organ bağışı anlatıldı
    29. Buzdolabından çıkan yangında ev sahibi..
    30. Turizm acentası temsilcileri..
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler