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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşleyen: “Vakit gaflet vakti değildir”

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr.

14 Mart 2019 Perşembe 12:58
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşleyen: “Vakit gaflet vakti değildir”

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, “Vakit gaflet vakti değildir, vakit uyuma vakti değildir, vakit dünya ile meşgul olma dünyanın nimetlerine dalıp makam mevki hesabında koşma şöhreti çoğaltma vakti değildir” dedi.


18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, Kırıkkale’de “Milletin Sesi Mehmet Akif-Çanakkale Şehitleri” konulu konferans verdi.


Kırıkkale Nur Camii Külliyesi Salonunda düzenlenen konferans da tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, “Çanakkale, şehit yurdu olan bu vatan toprakları bizlere yerin altından çok şeyler anlatıyor. Şair Mehmet Akif Ersoy’un da İstiklal Marşı’nın yazılışının aynı zamanda yıl dönümü olması dolayısıyla mart ayı bizim için çok daha anlamlı. ‘Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda’ diye ifade etmiş olduğu toprağın altı bizlere, ‘biz bu toprağın üstünü kanımızı vererek, canımızı vererek, kanımızı dökerek sizlerin rahatça yaşayabilmesi için toprağın altını tercih ettik.’ diyenlerin yurdunda yaşıyoruz şu an” diye konuştu.


Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, Çanakkale ruhunun 1915’lerde kalmadığını belirterek, “İstiklal harbindeki ruh, hamdolsun, hala bu milletin iman eden insanların yüreğinde dipdiri, capcanlı durmaya devam ediyor, elhamdülillah. Cenabıhak onların şehadetlerinden güzel örnekler devşirerek hayatımıza onların bize bırakmış oldukları bu güzel emaneti bizden sonraki nesillere bırakmış oldukları bilinçle taşıyabilmelerini nasip eylesin” diye konuştu.


Çanakkale’yi en güzel ifade edenlerden bir tanesi Mehmet Akif merhum olduğunu kaydeden İşleyen, “Cenabıhak, onun makamını mekanını cennet eylesin. ‘Cenabıhak, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ öyle diyor ya kendisi, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazmak zorunda kalacakları bir zorluk, bir imtihan yaşatmasın’ diyor. Biz de o duaya yürekten amin diyoruz. Amin demekle beraber her hâlükârda da şehadete yürümeye hazır olmamız gerektiğini de biliyoruz. Dünyanın dört bir tarafından gelen düşman askerine karşı Mehmetçik nasıl durduysa, nasıl bir imanı kuşandıysa, bugünün bizim çocuklarımızın da o imana, o bilince sahip olmamız gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, vakit gaflet vakti değildir, vakit uyuma vakti değildir, vakit dünya ile meşgul olma dünyanın nimetlerine dalıp makam mevki hesabında koşma şöhreti çoğaltma vakti değildir” şeklinde konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından emekli din görevlilerine plaket takdim edildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:58
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