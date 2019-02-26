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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr.

26 Şubat 2019 Salı 10:05
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında İhtiyacımız Olan Alim/Akademisyen Modeli” başlıklı konferansta öğrencilerle bir araya geldi.


Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can, öğretim üyeleri, Düzce’de görev yapan din görevlileri ve öğrenciler katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz gerçekleştirdi. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda eğitim hayatına başlayan Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hakkında çeşitli bilgiler paylaşan Prof. Dr. İsmail Karagöz, İlahiyat Fakültelerinin temel görevinin bilgi, öğretim ve ahlak temelli model insan yetiştirme olduğuna dikkat çekti. Eksik bilginin insanı hedefe götüremeyeceğini belirten Prof. Dr. Karagöz, öğrencilerin çok iyi şekilde eğitim görmelerinin, öğrendiklerini özümsemelerinin ve hayata geçirmelerinin önemine vurgu yaptı.


Konferansını vermek üzere kürsüye davet edilen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Osmanlıdan günümüze yükseköğretim sistemimizde yaşanan kırılmalardan söz ederek konuşmasına başladı. Alim kelimesinin tarifi en zor kavramlardan biri olduğunu söyleyen Dr. Selim Argun, “Akademisyenlik alimlik değildir. İnsanın bilgi yüklü olması onu alim yapmaz. Her alim ilim sahibidir. Her ilim sahibi alim değildir” şeklinde konuştu.


İnternetin yaygınlaşmasıyla çocukların bilgi kaynaklarının kontrol edilemez hale geldiği belirten Argun, bilgiye ulaşım ve erişimi çok kolaylaştıran bu durumun, akademisyen formasyonunu sorgulanır hale getirdiği değerlendirmesinde bulundu. Zamanın meydan okumalarının çok farklı olduğunu dile getiren Dr. Selim Argun, “Biz gençlerimizin sorularına zamanında, doğru ve mantık örgüsü içerisinde cevaplar veremezsek gençlerle aramızdaki makas açığı gün geçtikçe ayrılacaktır” ifadelerini kullandı.


Üniversitelerin üç farklı fonksiyonu olduğunu söyleyen Dr. Selim Argun, bunların; öğrenciye global farkındalık kazandırmak, öğrencileri medeniyetimizin yürüyen öznesi haline getirmek ve meslek sahibi kılmak şeklinde açıkladı.


Eğitim sisteminin önemini Güney Kore örneği üzerinden açıklayan Argun, Güney Kore’nin kısa sürede iktisadi kalkınmasının en önemli sırrını; stratejik eğitim, eğitime yapılan yatırım ve gençlerin çok çalışması olarak ifade etti. Bu ülkede öğrencilerin günde 15 saat çalıştığına dikkat çeken Argun, medeniyetimize büyük katkılar sunan rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ilerlemiş yaşına rağmen günde 15-17 saat çalıştığını ve 27 yabancı dil bildiğini katılımcılarla paylaştı.


Alimlerin asli görevini, dinin değişmez sabiteleri ile hayatın değişkenleri arasında ciddi muhakeme ile doğru yolu gösterme şeklinde tanımlayan Argun, yeni dönem alimlerin dünyayla rekabet edebilmesi için çok iyi yabancı lisan bilmeleri ve başka coğrafyaların fıkhına vakıf olmaları gerektiğini vurguladı.


Özgüveni yüksek bireyler olmamız gerektiğinin altını çizen Argun, “Adalet ilkesinden vazgeçmeyin. Bugün bilgi sorunumuz yok. Ahlak sorunumuz var. Şahsiyetli ve ilkeli insanlar olmamız gerekiyor” dedi.


Konferansın sonunda Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun’a plaketi ve hediyesi takdim edildi. Program, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması’nda dereceye girenlere ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:05
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