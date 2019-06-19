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Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşleri Başkanlığının yaz Kur’an kursları başladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:31
Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşleri Başkanlığının yaz Kur’an kursları başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız” dedi.


Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen programda, “Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun” temasıyla yaz Kur’an kurslarının açılışı yapıldı. Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşlerinde görevli personel ve çok sayıda çocuk katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Çankaya Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar, okudukları şiirler, seslendirdikleri ilahiler ve yaptıkları gösterilerle programa renk kattılar.


Açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaz Kur’an kurslarının önemine vurgu yaparak, ”Her yaz tatili döneminde olduğu gibi bu yıl da başlatmanın, başlatmış olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. 90 bin camimizle ve 25 bin Kur’an kursumuzla, çocuğumuzla ve gencimizle beraberiz. Bu kurslar sayesinde doğru bir yöntemle ve bilgiyle dinimizi öğrenecekler. Temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri öğrenerek ruhlarına hakikat tohumları ekecekler“ diye konuştu.


Kur’an kurslarının çocukların gelişiminde rol aldığını aktaran Erbaş, ”Heyecanlıyız, çünkü yeryüzüne temiz bir fıtratla gelen çocuklarımızın kendisiyle, toplumla, Rabbiyle barışık duyarlı, sorumluluk sahibi insanlar olarak yetişmesi temennisi ve sorumluluğunu taşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün hocalarımızla birlikte, bütün idarecilerimizle birlikte bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmenin de heyecanını yaşıyoruz. Sevinçliyiz, çünkü İslam’ı tanıyan çocuklarımız yeryüzündeki en yüce idealin yaratana itaat, yaratılanlara merhamet olduğunu öğrenecekler. Camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda Kur’an ile tanışan nesiller insana yakışan zihniyetin adalet, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma olduğunu öğrenecekler ”ifadelerini kullandı.



“Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”


Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çocukları yetiştirmek için hazır olduklarını ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:


"Sevinçliyiz, çünkü bizim medeniyetimizde üç eğitim mekanının değeri oldukça büyüktür. Bunlardan ilki toplumun dinini ve kültürel irtibatını sağlayan en temel değer eğitim yuvamız ailedir. Bu sene camiler çocukla dolsun, ahlakı Kur’an olsun bu tema ile yaz Kur’an kurslarında tüm çocuklarımızla ve tüm gençlerimizle birlikte olabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız. Çocukların her yönden gelişimi, geleceğe her türlü hazırlanması ve hayatı öğrenebilmesi için kariyerlerinin yanında manevi gelişmeleri de önemlidir. Yaz Kur’an kurslarımız çocukların yaz tatilini değerlendirebileceği en iyi imkandır. Çocuklarımızın karakter inşası ve değerler inşası açısından önemli bir fırsattır. Çocukları ellerinden tutup camiye getirmemiz oldukça önemlidir. Çocuklarımızın tatil dönemi olduğunun farkındayız. Bunun için cami görevlilerimiz, Kur’an kursu hocalarımız, müftülerimiz ve cami hocalarımızla bu farkındalığa yönelik özel hazırlıklar yapıyoruz. Çocuklarımızı yoracak ve onların tatillerini daraltacak bir program değildir.”



“Onlara nasihat vermekten öte örneklik yoluyla değerlerimizi sevdirin”


Ailelere de tavsiyelerde bulunan Erbaş, “Sizlerden özel istirhamım şudur; çocuklarımızın camiye gelmelerine katkı sağlayın, onları sevin, teşvik edin. Onlara nasihat vermekten öte örneklik yoluyla değerlerimizi sevdirin. Çocuklardan bir yetişkin tavrı beklemeyin, bırakın camide neşeli olsunlar, koşsunlar oynasınlar, yeri geldiğinde namaz kılsınlar. Yanlış bir davranışımız ile camiden ve İslam’dan uzaklaşmanın da bir vebal olduğunu unutmayalım” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:31
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