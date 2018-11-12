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Diyanet imam-müezzin alımları 2019 | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım başvuruları

Diyanet İşleri Başkanlığı son dakika gelişmesine göre 2019 yılında 6 bin 100 personeli kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Diyanet başta 4 bin imam, 400 müezzin, 50 Kur’an Kursu hocası olmak üzere kadrolu ve sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki Diyanet başvuruları ne zaman başlayacak? Diyanet personel alım başvuruları nereye yapılacak? İşte diyanet alımlarına ilişkin son dakika haberleri…

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:02
Diyanet imam-müezzin alımları 2019 | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım başvuruları

Diyanet İşleri Başkanlığı son dakika gelişmesine göre 2019 yılında 6 bin 100 personeli kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Diyanet başta 4 bin imam, 400 müezzin, 50 Kur’an Kursu hocası olmak üzere kadrolu ve sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki Diyanet başvuruları ne zaman başlayacak? Diyanet personel alım başvuruları nereye yapılacak? İşte diyanet alımlarına ilişkin son dakika haberleri…

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ihtiyaçlar doğrultusunda 2019'da 200'ü kadrolu, 5 bin 900'ü sözleşmeli olmak üzere 6 bin 100 personel istihdam edilecek. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019'da kadrolu 50 Kur'an kursu öğreticisi, 100 imam-hatip ve 50 müezzin-kayyım istihdam edilecek. Kurum ayrıca bin 500 Kur'an kursu öğreticisi, 4 bin imam-hatip ve 400 müezzin-kayyımı da sözleşmeli alacak. Böylece kurum toplamda 6 bin 100 personeli istihdam etmiş olacak.

Sınavda başarılı olanlar atanacak

Diyanette boş olan kadrolar için yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan personelin atama işlemleri de gerçekleştirilecek. Kadroların etkin ve verimli kullanılabilmesi için norm kadro yönergesi çıkarılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülecek. Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinde yaptığı duyurularda:

2018 Yılı sözleşmeli personel alımı (Büro personeli, dizgi operatörü, muhabir, redaktör) sonucu,

Müfettiş yardımcılığı sınav ilanı,

2018 yılı sözleşmeli personel alımı (SÖZPER 2018-II) yer ve tarihi,

2018 Yılı İlçe Müftülüğü Sınavı (2018-II) Yazılı Sonuç, Sözlü Sınav Yer ve Tarihi konusunda da bilgileri paylaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımlarına ilişkin tüm duyurular, başvurular ve başvuru şartlarına ilişkin bilgiler www.diyanet.gov.tr sitesi üzerinden yapılmakta.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 10:02
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