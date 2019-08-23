0553 313 94 23

Diyanet hangi ülkelere personel alacak? DİB yurt dışı uzun süreli din görevlisi alımı kontenjanları 2019

Diyanet hangi ülkelere personel alacak? Diyanet yurt dışı uzun süreli din görevlisi alımı 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev alan ve yurt dışında uzun süreli görev almak isteyenler Diyanet hangi ülkelere personel alımı yapacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Diyanet yurt dışı uzun süreli din görevlisi alımı 2019 yapacağını duyurdu. Duyuru kapsamında hangi ülkeler için alım yapacağını ve kontenjan sayılarını belirtti. Peki Diyanet hangi ülkelere personel alacak? DİB yurt dışı uzun süreli din görevlisi alımı 2019 İşte ayrıntılar...

23 Ağustos 2019 Cuma 14:11
Diyanet hangi ülkelere personel alacak? DİB yurt dışı uzun süreli din görevlisi alımı kontenjanları 2019

Diyanet hangi ülkelere personel alacak? Diyanet yurt dışı uzun süreli din görevlisi alımı 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev alan ve yurt dışında uzun süreli görev almak isteyenler Diyanet hangi ülkelere personel alımı yapacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Diyanet yurt dışı uzun süreli din görevlisi alımı 2019 yapacağını duyurdu. Duyuru kapsamında hangi ülkeler için alım yapacağını ve kontenjan sayılarını belirtti. Peki Diyanet hangi ülkelere personel alacak? DİB yurt dışı uzun süreli din görevlisi alımı 2019 İşte ayrıntılar...

Diyanet hangi ülkelere personel alacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 3 farklı grupta Avrıpa'nın bazı ülkeleri, Amerika, Kanada, Türki cumhuriyerler ile Türk ve Müslüman topluluklarının bulunuduğu ülkelerde persone lalımı yapacağını duyurdu. Din görevlisi unvanıyla yapılacak alımlar 3 farklı grup ülkeleri için gerçekleştirilecek. Toplam 420 adayın alınacağı alımlarda adayların MBSTS(Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı) puanları değerlendirilecek. İşte DİB 2019 yurt dışı uzun süreli din görevlisi alımı puan ve kontenjanları...

MBSTS sınavı nedir?

MBSTS, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın kısa adıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;

1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,

2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,

3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inici fıkrasında “Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir.

Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi başka kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM’ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı en az iki yılda bir Mbsts’ı yapıyor. MBSTS’ı Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan imam, Kur’an kursu öğretmeni ve müezzinlere yönelik bir sınav. Eğer görev yerinizi veya unvanınızı (imam iken uzman imam olmak gibi) değiştirmek, yurt dışı ve hac’da görevlendirilmek isterseniz bu sınava girmiş olmanız gerekir.

Yurt dışında görevlendirilmek isterseniz 70 ve üzeri (daha önce böyle oldu) puan almış olmalısınız. Nakil sınavlarında Mbsts’nın ve sözlü puanın ortalaması alındığından Mbst sınavından da oldukça yüksek puan almanızda fayda var. Hac görevlendirmesinde ise görevli olarak kaç kişi alınacaksa en yüksek puan alandan aşağıya doğru sıralama yapılmaktadır. Dolayısıyla Mbst sınavından her halükarda yüksek puan almanız yararınıza olacaktır.

MBSTS sınavı ilk yapıldığı yıllarda görevliler tarafından çok önemsenmedi. Fakat görev yerini değiştirmek isteyen birisi, eğer MBSTS sınavına girmemişse ne yaparsa yapsın yer değiştiremeyince bu gibi durumlar görevliler arasında yayıldı ve gittikçe MBSTS sınavına girenlerin oranı artmaya başladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:11
  1. dib
  2. diyanet personel alımı
  3. diyanet yurt dışı personel alımı
  4. diyanet yurt dışı personel alımı 2019
  5. Diyanet İşleri Başkanlığı
  6. diyanet yurt dışı alımı kontenjan ve puanlar
  7. diyanet 2019 yurt dışı alımı
  8. diyanet yurt dışı alımları mbsts puan
  9. mbsts nedir
  10. mbsts alımları diyanet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Atay, 100 günlük icraatlarını değerlendirdi
    1. Başkan Atay, 100 günlük icraatlarını..
    2. Erdoğan Çolak: “Sağlık ve ilaç..
    3. Toroslar’da Zafer Bayramı hazırlıkları..
    4. Yarası nedeniyle denize dönemeyen..
    5. Okçulukta bronz madalya
    6. Şehit Özel Harekat polisi son..
    7. Beşiktaşlı Adem Ljajic'e milli davet
    8. Yatırım fonu istatistikleri
    9. Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin 94...
    10. 45. G7 Zirvesi yarın Fransa'da başlıyor
    11. Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Diyanet hangi ülkelere personel..
    13. Diyanet yurt dışı personel alımı..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin..
    15. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları..
    16. Sezen Aksu’nun babası hayatını kaybetti
    17. Hong Kong Havalimanı'ndaki protesto..
    18. Düzce Belediyespor yeni sezonu yeni..
    19. Canice öldürülen kadının kardeşi:..
    20. Toprak kayması sonucunda yıkılma..
    21. AB, Amazon'daki yangınlardan endişeli
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri..
    23. Erdoğan, İdlib’deki saldırıların çözüm..
    24. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu..
    25. Hindistan'da tapınak yakınında izdiham
    26. Devlet büyüklerinin ismiyle..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le..
    28. TFF 1. Lig ekiplerinden..
    29. Sri Lanka'da olağanüstü hal sona erdi
    30. Miniklerde şampiyon Kocaelispor
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi