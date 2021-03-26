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Oruç Diyanet Erzincan Ramazan imsakiye 2021| Erzincan sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Erzincan sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyanet Erzincan Ramazan imsakiye 2021| Erzincan sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Erzincan sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı, Müslümanlar arasında kardeşlik hukukunun sürekli diri kalmasını sağlayan bir aydır. Çünkü çıkar amacı olmadan Müslüman kardeşlerimizle camilerde ve iftar sofralarında buluşuruz. Bundan dolayı Ramazan ayına kavuşmak isteyen kişiler, Ramazan ayının ne zaman başlayacağını ve imsak vakitlerini merak ediyor. Peki, Erzincan sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Erzincan sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 11:36:00 -
Diyanet Erzincan Ramazan imsakiye 2021| Erzincan sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Erzincan sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

İslam dini Müslümanlara sürekli kardeş olmalarını tavsiye etmiş ve Müslüman bir kardeşine yardım etmenin nafile ibadetlerin üstünde olduğunu bildirmiştir. Hatta Peygamber Efendimiz (s.a.v) "Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız!” duyurmuştur. İşte İslam dininde kardeşlik bu kadar önemlidir. Ramazan ayı bu kardeşliği yeniden ayağa kaldırmak için iyi bir fırsat ayıdır. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Erzincan’da ilk imsak saat kaçta? İşte merak edilen soruların cevabı…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Erzincan İmsakiyesi 2021

Erzincan'da ilk imsak 04.12'de ilk iftar 19.05'de olacak.

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