DİB personel alımı ön başvuru sonuçları sorgula 9 bin 500 personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adayların merak ettiği ve 15 Şubat'ta son başvurularının alındığı Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ön başvuru sonuçları açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alımı yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 15 Şubat tarihinde son başvuruları alınan personel alımı sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Toplamda 9 bin 500 kişinin istihdam edileceği Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sürecinde taban puan 50 oldu. İşte, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların taban puanları ve bazı bilgiler. Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-B sözleşmeli personel alımı ön başvuru sonuçları açıklandı.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, “Sınav Giriş Belgesi” ve T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:30’da hazır bulunacaklar. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

9 bin 500 personel 4B statüsünde sözleşmeli olarak çalışacak

Sınav sonucu ataması yapılacak olan 9 bin 500 personel 4B statüsünde sözleşmeli olarak çalışacak.

Söz konusu personel 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabi olacak.

Sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak.

İlahiyat Fakültesi grubunda Kur'an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında, hafız gruplarında Kur'an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar ise ağırlıklı olarak hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında istihdam edilecek.