Diyanet Denizli Ramazan imsakiye 2021| Denizli sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Denizli sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Kuran-ı Kerim’de ayların içinde en kıymetli ay Ramazan, en kıymetli gece ise Kadir Gecesi’nin olduğu bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Ramazan ayı bütün ayların, Kadir Gecesi ise bütün gecelerin efendisidir.” buyurmuştur. Böyle kıymetli bir gece ve ayı hiçbir Müslüman kaçırmak istemez. Bu sebeple Denizli’ de oturan vatandaşlarımız imsak ve iftar vakitlerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları...

Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor. 15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

Denizli imsakiyesi 2021

Denizli'de ilk imsak 04:59'te olurken Denizli iftar saati ise 19:44