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Oruç Diyanet Çankırı Ramazan imsakiye 2021| Çankırı sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çankırı sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyanet Çankırı Ramazan imsakiye 2021| Çankırı sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çankırı sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Oruç bir ibadettir ama arka planında birçok güzel davranışın gizlendiği bir durumdur. Oruç tutarken insanların yemek bulamadığında nasıl hissettiğini daha iyi anlarız. Yani oruç, hem ibadet olarak hem de zor durumdaki insanları anlamamızı sağlayarak toplum bilinci oluşturur. Çankırı şehrinde oturan kişiler oruç için, imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. Peki, Çankırı sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çankırı sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 09:21:00 -
Diyanet Çankırı Ramazan imsakiye 2021| Çankırı sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çankırı sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

İslam dini zor durumda olan fakir insanlara inanan ve inanmayan ayırt etmeksizin yardım etmemizi emreder. Özellikle Müslümanlar arasındaki bağı güçlendirmek için, Peygamber Efendimiz (s.av) “Allah indinde, en kıymetli amel, mümini sevindirmek, sıkıntısını gidermek, borcunu ödemek veya karnını doyurmaktır. “ buyurmuştur. Ramazan ayıda kardeşlerimizin halinden anlamak için bir fırsat ayıdır. İşte “ Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Çankırı sahur vakti ve iftar saati kaçta?” sorularının cevabı…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Çankırı imsakiyesi 2021

 

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