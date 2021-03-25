Diyanet Çankırı Ramazan imsakiye 2021| Çankırı sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çankırı sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Oruç bir ibadettir ama arka planında birçok güzel davranışın gizlendiği bir durumdur. Oruç tutarken insanların yemek bulamadığında nasıl hissettiğini daha iyi anlarız. Yani oruç, hem ibadet olarak hem de zor durumdaki insanları anlamamızı sağlayarak toplum bilinci oluşturur. Çankırı şehrinde oturan kişiler oruç için, imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. Peki, Çankırı sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çankırı sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?