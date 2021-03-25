Diyanet Çanakkale Ramazan imsakiye 2021| Çanakkale sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çanakkale sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı, Müslümanlar için oruç tutma ayı olup, sahur vaktinden iftara kadar geçen zaman zarfında sabır ve ibadetle geçirilen bir aydır. Böylece Müslümanlar, nefislerini terbiye edip Allah’ın rızasını kazanmak isterler. Çanakkale ilinde yaşayan vatandaşlarımız oruç tutmak için, sahur ve iftar saatlerini araştırmakta. Peki, Çanakkale sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çanakkale sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?