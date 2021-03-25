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Oruç Diyanet Çanakkale Ramazan imsakiye 2021| Çanakkale sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çanakkale sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyanet Çanakkale Ramazan imsakiye 2021| Çanakkale sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çanakkale sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı, Müslümanlar için oruç tutma ayı olup, sahur vaktinden iftara kadar geçen zaman zarfında sabır ve ibadetle geçirilen bir aydır. Böylece Müslümanlar, nefislerini terbiye edip Allah’ın rızasını kazanmak isterler. Çanakkale ilinde yaşayan vatandaşlarımız oruç tutmak için, sahur ve iftar saatlerini araştırmakta. Peki, Çanakkale sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çanakkale sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 08:45:00 -
Diyanet Çanakkale Ramazan imsakiye 2021| Çanakkale sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çanakkale sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Oruç ibadeti, bize sabrı gerçek manada öğreten bir ibadettir. Oruçla irademiz daha kuvvetli hale gelir. Oruç hakkında İbni Mace eserinde "Oruç sabrın yarısıdır.” hadisinin rivayetini yapmıştır. Peki, oruç ne zaman başlayacak ve sahur ve iftar vakitleri ne zaman? İşte merak edilen haberin devamı…

Diyanet Çanakkale imsakiyesi 2021

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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