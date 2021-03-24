Diyanet Bolu Ramazan imsakiye 2021| Bolu sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Bolu sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Ramazan ayında tutulan oruç, Rabbimizle olan bağımızı güçlendirirken, sağlığımızı da olumlu yönden etkiler. Örnek vermek gerekirse, oruç tutarken midemiz daha az çalıştığı için dinlenme fırsatı bulur. Tabi ki oruç bu sebeple değil Allah emrettiği için tutulur. Oruç vakitleri coğrafi konumdan dolayı farklılık gösterdiği için, oruç tutacak kişiler ikamet ettiği şehrin imsak ve iftar vakitlerini merak etmekte. Peki, Diyanet Bolu Ramazan imsakiye 2021| Bolu sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Bolu sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Bolu imsakiyesi 2021
Oruç tutmanın faydaları nelerdir?
1-Mide ve bağırsaklara iyi gelir.
2-Hafızayı güçlendirir.
3-Kansere karşı savaşır.
4-Karaciğerin dinlenmesine yardımcı olur.
5-Kötü alışkanlıkların bırakılmasına yardım eder.
6-Zihinsel fonksiyonları artırır.