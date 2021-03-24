Ramazan ayında tutulan oruç, Rabbimizle olan bağımızı güçlendirirken, sağlığımızı da olumlu yönden etkiler. Örnek vermek gerekirse, oruç tutarken midemiz daha az çalıştığı için dinlenme fırsatı bulur. Tabi ki oruç bu sebeple değil Allah emrettiği için tutulur. Oruç vakitleri coğrafi konumdan dolayı farklılık gösterdiği için, oruç tutacak kişiler ikamet ettiği şehrin imsak ve iftar vakitlerini merak etmekte. Peki, Diyanet Bolu Ramazan imsakiye 2021| Bolu sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Bolu sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?