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Diyanet alımları ne zaman? Diyanet personel alım başvuruları ve diyanet alım kontenjanları

Diyanet bünyesinde görev yapacak personel atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığına 8 bin 489 personel alımı yapacak. 4 bin 450 müezzin-kayyım, 800 din hizmetleri uzmanı olmak üzere persenol alımı yapılacak.

09 Kasım 2018 Cuma 09:33
Diyanet alımları ne zaman? Diyanet personel alım başvuruları ve diyanet alım kontenjanları

Diyanet bünyesinde görev yapacak personel atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığına 8 bin 489 personel alımı yapacak. 4 bin 450 müezzin-kayyım, 800 din hizmetleri uzmanı olmak üzere persenol alımı yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatına kadro ihdasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, merkez teşkilatına hukuk müşaviri (15), müfettiş (40), müfettiş yardımcısı (20), musahhih (10), eğitim uzmanı (20), din hizmetleri uzmanı (20), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (140), avukat (10), mimar (11), mühendis (50), şehir bölge planlamacısı (2), astronom (3), tekniker (25) ve teknisyen (10) olmak üzere toplam 376 kadro ihdası gerçekleştirildi.

4 bin 450 Müezzin- kayyım alınacak

Taşra teşkilatına ise şube müdürü (650), din hizmetleri uzmanı (800), şef (150), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (500), şoför (150), avukat (20), tekniker (143), kütüphaneci (50), murakıp (500), müezzin-kayyım (4 bin 450), aşçı (150), hizmetli (200), kaloriferci (150) ve bekçi (200) olmak üzere toplam 8 bin 113 kadro ihdas edilmesi kararlaştırıldı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 09:33
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