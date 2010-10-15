Diyanet, bin 713 kadroya din görevlisi atadı

Başkanlığın ilan ettiği 2 bin 100 adet kadrolu din görevlisi alımına, 18 bin 577 kişi başvuruda bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 150 Kur'an kursu öğreticisi, bin 550 imam- hatip ve 400 müezzin kayyım olmak üzere toplam 2 bin 100 kadroya KPSS (B) puan sırasına göre ilk defa açıktan atama yapılacağını duyurmuştu. 2-23 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alan Diyanet İşleri Başkanlığı'na; 8 bin 207'si Kur'an kursu öğreticisi, 9 bin 593'ü imam hatip ve 777'si müezzin-kayyım olmak üzere toplam 18 bin 577 kişi başvurdu. 15-29 Eylül tarihleri arasında yapılan sözlü uygulamalı sınav sonucuna göre atama yapılacak kontenjanlara giren adaylardan tercihleri alındı. Dün de adayların tercihlerine göre bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapıldı. Buna göre, 67 Kur'an kursu öğreticisi, bin 319 imam hatip ve 327 müezzin-kayyım yerleştirildi. Tercih hakkı kazanan lisans mezunlarının mülakatlarının halen devam ettiği bildirildi.