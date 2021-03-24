Diyanet Bayburt Ramazan imsakiye 2021| Bayburt sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Bayburt sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Oruç ibadeti sabrı öğrettiği gibi kötülükten de uzak tutar. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkarsa, iki defa, ‘ben oruçluyum’ desin.” (Buhari, Savm, 2) buyurarak oruç tutulan vakitlerde kötü konuşmaktan bile men etmiştir. Oruç ayı olan Ramazan yaklaşırken Bayburt ilinde ikamet vatandaşlarımız Bayburt imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Bayburt imsakiyesi 2021