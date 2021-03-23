Diyanet Bartın Ramazan imsakiye 2021| Bartın sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Balıkesir sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayında oruç tutmak her Müslümana farz kılınan bir ibadettir. Oruç tutmak hem maneviyatımızı hem de sağlığımızı olumlu şekilde etkiler. Bartın’da oturun kişiler Ramazan ayında oruç tutmak için imsak ve iftar saatlerini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Diyanet Bartın Ramazan imsakiyesi 2021

“Kim inanarak ve sevabını Allahtan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları affolunur.” (Buhari, İman, 28)

“Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkarsa, iki defa, ‘ben oruçluyum’ desin.” (Buhari, Savm, 2)

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi