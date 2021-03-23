Diyanet Balıkesir Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Balıkesir sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayında, dinimizin beş temel esasından biri olan oruç ibadeti farz kılınmıştır. Fıtır sadakası vermek ve teravih namazını kılmak yine bu aya mahsus bir ibadettir. Her ibadetin bazı şartları bulunduğu gibi Ramazan ayındaki oruç ibadetinin şartları mevcuttur. Bu şart ise imsak ve iftar vakitleri arasında bir şey tüketmemektir. Saat farkından dolayı her ilin kendine ait imsak ve iftar vakti bulunur. Peki, Balıkesir imsak ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet Balıkesir sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?