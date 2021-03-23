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Oruç Diyanet Balıkesir Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Balıkesir sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyanet Balıkesir Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Balıkesir sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayında, dinimizin beş temel esasından biri olan oruç ibadeti farz kılınmıştır. Fıtır sadakası vermek ve teravih namazını kılmak yine bu aya mahsus bir ibadettir. Her ibadetin bazı şartları bulunduğu gibi Ramazan ayındaki oruç ibadetinin şartları mevcuttur. Bu şart ise imsak ve iftar vakitleri arasında bir şey tüketmemektir. Saat farkından dolayı her ilin kendine ait imsak ve iftar vakti bulunur. Peki, Balıkesir imsak ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet Balıkesir sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:59:00 -
Diyanet Balıkesir Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Balıkesir sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Peygamber Efendimiz Ramazan ayı hakkında “Her kim ramazan ayını susarak oruç tutar da, kulağını, gözünü, dilini, şehvetini ve vücudunun organlarını yalandan, haramdan ve gıybetten Allah’ın rızası için korursa, yüce Allah onu kendine yakın kılar, öyle ki o adam Hz. İbrahim Halilullah’a (onun makamına) erişir ve onunla birlikte olur” buyurmuştur. Müslümanlar bu iltifata sahip olmak için özellikle Ramazan ayındaki oruca dikkat ederler. Balıkesir ikamet eden vatandaşlar internette Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl yayınladığı Ramazan imsakiyesini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

Diyanet Balıkesir Ramazan imsakiyesi 2021

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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