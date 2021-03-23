Diyanet Artvin imsakiyesi 2021| Artvin Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Artvin sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Kur'an-ı Kerim'de adı açık olarak zikredilen tek ay Ramazan ayıdır. Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de, "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilen Kadir Gecesi, bu ay içerisindedir. Kadir Gecesiyle ilgili Peygamber Efendimiz (s.av) “O gecenin (Kadir Gecesi'nin) hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. (Nesaî)." buyurmuştur. Böyle mübarek bir aydan mahrum kalmak istemeyen Müslümanlar, Ramazan ayının gelmesini heyecanla beklemektedir. İşte” Artvin Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Artvin sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?” sorularının cevabı…

Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de son erecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi