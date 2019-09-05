Diyanet alımı 2019 başvuru tarihi | Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz murakıp alım başvuru şartları

Diyanet murakıp ve vaiz alımı yapacak mı?Diyanet 2019 alımlarına ilişkin son dakika duyurusu ile vaiz ve murakıp olmak üzere 1040 personel alımının yapılacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel alımı yapacağının belli olmasıyla birlikte diyanet personel alımı ne zaman? Diyanet alım başvuru şartları neler? Diyanet vaiz alımları ne zaman, başvuru şartları neler? Diyanet İşleri murakıp alım başvuruları nereye yapılacak ve murakıp başvuru şartları neler? gibi sorular da sorulmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 16 Eylül’e kadar 1040 vaiz ve murakıp alımı yapacak. Diyanet alım başvuruları ne zaman yapılacak? sorusuna cevap Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldi. Diyanet'nin son dakika duyurusuna göre yeni açıklanan alım ilanında 500 vaiz alımı ve 540 da murakıp alımı olmak üzere toplamda 1040 naklen personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı.

Diyanet vaiz alımı başvuru şartları neler?

Dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak. (Bayanlarda bu şart aranmaz.)

Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

Vaiz unvanında çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak

Diyanet murakıp alımı 2019 başvuru şartları neler?

En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az 5 (beş) yıl görev yapmış olmak,

Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Murakıp unvanında çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak.

Diyanet vaiz ve murakıp alım başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?

Diyanet alımlarına ilişkin başvuruların nerede yapılacağı da merak edilmekte. Diyanet vaiz ve murakıp alımlara ilişkin adaylar adaylar başkanlık merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı bulundukları il veilçe müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine 06.09.2019 (saat 08:30)-16.09.2019 (saat 16:30) tarihleri arasında şahsen başvuracaklardır.

Diyanet alımlarına başvuru için tıklayınız