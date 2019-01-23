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Diyanet AB ülkelerine din görevlisi gönderecek

Diyanet işleri Başkanlığı, Avrupa Birliği ülkelerine kısa süreliğine 250 din görevlisi gönderme kararı aldı

23 Ocak 2019 Çarşamba 19:18
Diyanet AB ülkelerine din görevlisi gönderecek

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, Avrupa Birliği ülkelerine kısa süreliğine din görevlisi gönderecek.

Başkanlıktan yapılan duyuruda, yurt dışı cami derneklerinde ramazan ayı münasebetiyle 1 veya 3 aydan 2 yıla kadar kısa süreli görevlendirilmek üzere sınavla 250 din görevlisi seçileceği bildirildi.

Personelin görevlendirleceği ülke, bölge, yer, zaman ve sürenin ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça belirleneceği ifade edilen açıklamada, AB ülkelerinde görevlendirilmek üzere dini ihtisas mezunu olan 40, Aşare-i Takrip ve Tayyibe mezunu olan 40, en az 2 yıllık dini yüksek öğretim mezunu olan ve İmam Hatip Lisesi mezunu olup ilahiyat dışında 4 yıllık bir lisans programını tamamlamış olan 170 olmak üzere toplam 250 din görevlisinin istihdam edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 19:18
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