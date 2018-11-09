Diyanet alımları | DİB 8 bin 489 personel alımları ne zaman?

Diyanet’e ne kadar personel alımı yapılacak ve alımlarının ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyordu. Bugün Resmi Gazete yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre 8.489 kadro ayrıldı. Peki diyanet alımları ne zaman yapılacak? Diyanet 2018 personel alım başvuruları ÖSYM 2018 KPSS DHBT sınavından sonra mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatına kadro ihdasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, merkez teşkilatına hukuk müşaviri (15), müfettiş (40), müfettiş yardımcısı (20), musahhih (10), eğitim uzmanı (20), din hizmetleri uzmanı (20), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (140), avukat (10), mimar (11), mühendis (50), şehir bölge planlamacısı (2), astronom (3), tekniker (25) ve teknisyen (10) olmak üzere toplam 376 kadro ihdası gerçekleştirildi.

4 bin 450 Müezzin- kayyım alınacak

Taşra teşkilatına ise şube müdürü (650), din hizmetleri uzmanı (800), şef (150), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (500), şoför (150), avukat (20), tekniker (143), kütüphaneci (50), murakıp (500), müezzin-kayyım (4 bin 450), aşçı (150), hizmetli (200), kaloriferci (150) ve bekçi (200) olmak üzere toplam 8 bin 113 kadro ihdas edilmesi kararlaştırıldı

Diyanet alımları ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım başvurusu yapacak adayların KPSS puan türünden lisans mezunları için KPSS124, önlisans mezunları için KPSS123 ve lise mezunları için ise KPSS122 puanları esas alınacak. Diyanet alımları ise DHBT sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra alınması bekleniyor. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 9 Aralık 2018 Pazar günü 09.30'da yapılacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan alan bilgisi testi için 60 dakika süre verilecek.