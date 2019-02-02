Diyanet 2019 personel alım başvuruları DİP 9500 kadrolar ilanlar DHBT ne zaman yapılacak?

2019 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımına ilişkin son dakika alım ilanı yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine KPSS puanları üzerinden 9500 memur alımı gerçekleştirilecek. Diyanet imam kayyım müezzin din görevlisi Kur’an eğitmeni branşlarında KPSS lisans, KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim mezunlarının başvuruda bulunacağı 2019 Diyanet (DİB) 9 bin 500 memur personel alım son dakika başvuru şartlarına ilişkin detaylar haberimizde…

Diyanet 2019 personel başvuru detayları Türkiye’nin en kalabalık kamu kurumları arasında yer alan Diyanet, her yıl farklı dallarda personeli ister sözleşmeli ister kadrolu olsun bünyesine katıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş diyanet alımlarına ilişkin son dakika yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla sözleşmeli çalışan imamlara ilaveten 6 bin imam kadrosu için 18 bin kişiyi sınava çağıracaklarını, bu sınavlara İŞKUR üzerinden gelen sözleşmeli imamların da başvuru yapabileceğini ifade etmişti. Erbaş açıklamalarında "Bu geçici değil, sözleşmeli diyoruz ama daimi sözleşmeli. Dolayısıyla böyle bir imkanı devletimiz bize sağladı. Ben buradan şükranlarımı arz ediyorum. Hatta şunu da söyleyeyim, 2018 yılının sonuna doğru 6 bin kişi daha inşallah alacağız. Eksiğimiz kalmayacak, kadrolarımızı dolduracağız." ifadelerine yer vermişti.

DİP kadrolar ilanlar

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİP) 9500 memur personel alımı yapacak diyanet alım başvuru şartları detayları… Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine KPSS puanları üzerinden 9500 memur alımı gerçekleştirilecektir. Yürütülecek memur alımı için başvuru şartları, kadrolar ve ilan detayları haberimizde yer almaktadır... Başvuru yapacakların, 2018 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 7-15 Şubat'ta "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B sözleşmeli alımı sınav başvuru formunu dolduracak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alım başvuru şartları

Başvuru yapacakların, 2018 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 7-15 Şubat'ta "dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B sözleşmeli alımı sınav başvuru formunu dolduracak. Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 7-15 Şubat 08.30-16.30 saatleri arasında şahsen müracaat edecek. Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım ilanı başvuru tarihi ve şartları

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