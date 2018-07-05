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Diyanet 2018 personel alımları ne zaman? DİB İmam müezzin Kur'an Kursu hocası alımları

Diyanet personel alımını merak edenler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) 2018 yılı personel alım duyurusuna dikkat kesildiler. DİB yaptığı duyuruda lise, önlisans ve lisans mezunlarından oluşan 9 bin 500 kamu personeli alımının yapılacağını açıkladı. Peki Diyanet 2018 personel alımları ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı ne kadar personel alımı yapacak?

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:03
Diyanet 2018 personel alımları ne zaman? DİB İmam müezzin Kur'an Kursu hocası alımları

Diyanet personel alımını merak edenler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) 2018 yılı personel alım duyurusuna dikkat kesildiler. DİB yaptığı duyuruda lise, önlisans ve lisans mezunlarından oluşan 9 bin 500 kamu personeli alımının yapılacağını açıkladı. Peki Diyanet 2018 personel alımları ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı ne kadar personel alımı yapacak? 

Diyanet 9 bin 500 sözleşmeli personel mi alıyor?, Diyanet 2018 personel alımları ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı ne kadar personel alımı yapacak? Gibi soruların cevabı merak edilirken Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan personel alımlarına ilişkin son dakika duyurusu geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru yaptı. Duyuruda, 9 bin 500 sözleşmeli personelin istihdam edilmesi için planlandığı belirtildi. Diyanet memur alımı KPSS şartı 50 olarak belirlendi. Her bir grup için 3 katı aday çağrılacak. 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi alımı, imam-hatip alımı ve müezzin kayyım alımı genel şartları ve tüm detaylar da şu şekildedir: Diyanet alımlarına ilişkin KPSS şartının da arandığı belirtilerek, lise mezunlarının KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, orta öğretim mezunları için KPSSP122 esas alınacaktır."

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan (DİB) 9 bin 500 personel alımlarına yönelik o açıklama "Başkanlığımıza ait 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarında KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre toplam 9.500 sözleşmeli personel istihdam edilmesi planlanmaktadır. Başvurularda KPSS puan türlerinden; lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, orta öğretim mezunları için KPSSP122 esas alınacaktır." Açıklamanın devamında, sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı, Diyanet 9 bin 500 sözleşmeli personel alımı başvuru formu nereden açıklanacak? Başvuru şartlarının ve başvuru formunun nereden temin edilmesi vs. diğer hususlar daha sonra ilan edileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:03
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