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Diyaliz hastası oğullarını hastaneye götürürken öldüler

Antalya'da içinde bulundukları otomobilin üst geçidin beton duvarına çarpması sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, doktora götürdükleri 7 yaşındaki diyaliz hastası çocukları yaralandı

03 Ocak 2019 Perşembe 15:40
Diyaliz hastası oğullarını hastaneye götürürken öldüler

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde üst geçidin beton duvarına çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti, diyaliz hastası oğulları kazadan yaralı kurtuldu.

Mehmet Namal'ın kullandığı 07 HR 044 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Çenger mevkisindeki üst geçidin beton duvarına çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücünün eşi Bedia Namal'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Namal ile 7 yaşındaki oğlu Yusuf Namal, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba Mehmet Namal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Namal çiftinin diyaliz hastası olduğu belirtilen oğullarını kontrol için Antalya'ya götürdükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:40
  1. Manavgat
  2. trafik kazası

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