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Diyaliz hastalarına ney dinletisi

Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören hastalar için ney dinletisi etkinliği düzenlendi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:53
Diyaliz hastalarına ney dinletisi

Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören hastalar için ney dinletisi etkinliği düzenlendi.


Hastane Manevi Destek Birimi ve Sivas Gençlik Merkeziyle birlikte düzenlenen etkinlikte diyaliz ünitesinde hastalara ney dinletisi eşliğinde tedavileri verildi. Hastanede tedavi gören hastalar ve aynı zamanda tüm gün stresli ortamda çalışan personellerin streslerini azaltmak, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla ney dinletisi sunuldu.


Ünitede tedavi alan hastalar ney sesinin insana huzur veren bir özelliğe sahip olduğunu ifade ederek, dinletisiningerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:53
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