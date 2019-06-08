0553 313 94 23

Diyadin’e ziyaretçi akını

Doğu Anadolu bölgesinde Kaplıcaları, Kanyonları, Kudret Köprüsü, Meya Mağaraları ve birçok doğal güzelliği ile bilinen Ağrı’nın Diyadin ilçesi, 9 günlük bayram tatili süresince ziyaretçi akımına uğradı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:36
Diyadin’e ziyaretçi akını

Doğu Anadolu bölgesinde Kaplıcaları, Kanyonları, Kudret Köprüsü, Meya Mağaraları ve birçok doğal güzelliği ile bilinen Ağrı’nın Diyadin ilçesi, 9 günlük bayram tatili süresince ziyaretçi akımına uğradı.


Ramazan ayının bitmesi ile birlikte başlayan 9 günlük bayram tatilinde başta Erzurum, Iğdır, Van gibi çevre illerden olmak üzere, ülkenin dört bir yanından vatandaşlar Kaplıcaları, Kudret Köprüsü, Meya Mağaraları, Kanyonları ve keşfedilmeyi bekleyen birçok doğal güzelliği ile ünlü Ağrı’nın Diyadin İlçesinin yolunu tuttu.


Tatillerde bilindik yerlerin dışında yeni yerler keşfedip, tatilin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, ilçede Meya Mağaralarını, Kudret Köprüsünü, baharın gelmesi ile birlikte yeşile bürünen yaylaları ve daha birçok doğal güzelliği gezdikten sonra, ülke çapında ünlü şifa kaynağı olarak bilinen kaplıcalara girip çeşitli hastalıklarına şifa aradılar.


İlçede tarihi ve doğan güzellikleri gezdikten sonra kaplıcalara giren birçok tatilci, ardından Murat Nehri Kanyonlarının arasında belediye tarafından yaptırılan Millet parkında piknik yapıp, tatilin tadını çıkardılar.


‘Sıra dışı yerler arayanlar için oldukça uygun bir yer’


Bayram tatilini geçirmek için arkadaşları ile birlikte Eskişehir’den Diyadin’e geldiğini söyleyen Saadet Buket Demir, "Ben daha önceden Diyadin’de öğretmenlik yaptığım için buraları biliyordum. İki yıl önce tayinim çıktı. Ama buradaki güzellikleri gördükten sonra ilk fırsatta tekrar dönmeyi düşünüyordum. Kısmet bu zamana oldu. Çoğu bilindik yer haricinde buraya gelmek istedik. Arkadaşlarıma anlattım. Geçekten buranın birçok tarihi ve doğal güzelliği var. Tatillerde sıra dışı yerler arayanlar için çok uygun bir yer. Yılarca keşfedilmeyi bekleyen yerler buralar. Arkadaşlarımla beraber önce ilk yerleşim yerlerinden biri olan Meya Mağaraları’nı gezdik. Doğa yürüyüşleri yaptık. Kaplıcaları, Kudret köprüsünü gezdik. Son olarak da şu güzel havada Millet Parkına geldik. Oldukça keyif aldığımız bir tatil oldu. Bilmeyenler için söylüyorum. Fırsatı olan ve sıra dışı yerler arayanlar için oldukça uygun bir yer Diyadin. Her kesin gelip görmesini tavsiye ediyorum.” Diye konuştu.


‘Son zamanlarda ilçemize gelen turist sayısı arttı’


Ailesi ile birlikte İlçedeki önemli doğal güzelliklerin başında gelen Kanyonların arasında kurulan Millet parkında piknik yapmaya gelen Volkan Yıldız ise:“ belediyemiz tarafından buraya bu park 2018 yılında yapıldı. Bu parkın yapılması buraya ayrıca bir güzellik kattı. Özellikle bu yılda buraya yoğun bir ilgi oldu. Her yerden gelen misafirlerimizi ağırlama fırsatı bulduk. Bayram tatili dışında da yoğun ilgi görüyor burası. Bunun yanı sıra ilçemizde birçok turistik yer var. Meya Mağaraları, Kaplıcalar, Kanyonlar oldukça fazla ziyaretçi ağırladı. Bunun böyle olması da halk olarak bizi oldukça mutlu etti.” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:36
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üzerine kızgın yağ dökülen çocuk yaralandı
    1. Üzerine kızgın yağ dökülen çocuk..
    2. Beyşehir’de kent konseyi kuruluyor
    3. Sürücüler bu haberi mutlaka okumalı!..
    4. Komşularının kavgasını ayırmaya..
    5. Polise söven Altaylı’dan Valiye söven..
    6. Kazım Kurt: “Muhtarlara kapımız her..
    7. Odunpazarı Belediyesi’nden yepyeni bir..
    8. Karaman’da trafik kazası: 1 ölü
    9. Peygamberimizin hayatından! “Allah..
    10. Sisi korkudan tir tir titriyor!..
    11. 720 yıllık camiyi restorasyon sonrası..
    12. Kilis içme suyu ihale atının döşenmesi..
    13. Jandarmadan "Uçangöz" ile trafik..
    14. Tasavvuf! Helal lokma hassasiyeti
    15. NATO üyelerinden Baltık Denizi'nde dev..
    16. Bayram ziyareti dönüşü feci kaza
    17. Otomobilin çarptığı Kazak turist,..
    18. Tepebaşı’nda ‘Şarj istasyonlarının’..
    19. Antalya’da 3. kattan düşen genç öldü
    20. Havuz sezonu İnönü Pınarbaşı’nda açıldı
    21. Bozdoğan, bayram tatilinde mahalleleri..
    22. Bekçi düdüğünü duyan hırsız kayıplara..
    23. 8. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri..
    24. Mutlu evliliğe giden yol
    25. İlaç içerek kendini eve kilitleyen..
    26. "Bugün özel uçakla saltanat sürüyorsun"
    27. (Özel Haber) Mimar Sinan’ın ‘Ustalık..
    28. Ağrı’da korkutan kaza
    29. Orkide bakımında hangi noktalara..
    30. Diyadin’e ziyaretçi akını
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim