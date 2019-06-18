Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ağrı'nın Diyadin ve Trabzon'un Araklı ilçelerinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ağrı'nın Diyadin ve Trabzon'un Araklı ilçelerinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Haber alınamayan vatandaşlarımızdan bir an önce iyi haber gelmesini temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun.



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