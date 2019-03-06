Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni bina Ağrı’nın Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Ağrı’nın Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının açılış törenine Diyadin Kaymakamı Olgun Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hizmet binasının açılış kurdelesini Diyadin Kaymakamı Olgun Öner ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin birlikte kesti. Katılımcılar açılışın ardından hizmet binasını gezdi.

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