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Diyabetten Gürcistan'da 10 bin aileye kurban eti

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Pr.Dr Nebi Gümüş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak Gürcistan'da 10 bin aileye kurban eti dağıtacaklarını söyledi.

21 Ağustos 2018 Salı 13:57
Diyabetten Gürcistan'da 10 bin aileye kurban eti

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Pr.Dr Nebi Gümüş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak Kurban Bayramı vesilesiyle Gürcistan'da yardıma muhtaç binlerce aileye kurban eti dağıtacaklarını bildirdi.

Başkent Tiflis'in Gardabani ilçesine bağlı Kisali köyünde Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından kurban kesim etkinliği düzenlendi. 

Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Nebi Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  sadece Türkiye Diyanet Başkanlığı ve TDV olarak bu yıl 200 büyükbaş ve çeşitli Gürcü sivil toplum kuruluşlarıyla beraber 500 büyükbaş hayvan kestireceklerini kaydederek, "Gürcistan'da yaklaşık 10 bin aileye kurban eti dağıtacağız." dedi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 13:57
  1. Pr.Dr Nebi Gümüş
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Türkiye Diyanet Vakfı
  4. kurban eti

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